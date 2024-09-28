Şarj çabuk bitiyor sorunu tarih oluyor! Telefonu güneş enerjisi ile şarj eden şeffaf cam üretildi

28 Eylül 2024 10:58 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 11:03

UNIST'teki araştırmacılar, akıllı telefon ekranlarına entegre edilebilecek şeffaf güneş hücreleri geliştirdi. "Şarj çabuk bitiyor" sorununa son verme potansiyeli taşıyan bu teknoloji sayesinde, telefonlar estetikten ödün vermeden güneş enerjisiyle şarj edilebilecek. İşte detaylar.

Cep telefonunuzun şarj ihtiyacını elektrik yerine güneş enerjisi​ sayesinde giderdiğinizi düşünebiliyor musunuz? İlk başta "öyle şeyler bilim kurgu filmlerinde olur" gibi gelse de bu, akıllı telefon ekranlarından binaların camlarına kadar enerji üretebilen yeni nesil şeffaf güneş hücreleri sayesinde mümkün.

HEM ŞEFFAF HEM DE ENERJİ ÜRETEBİLİYOR

Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (UNIST) Profesör Kwanyong Seo liderliğindeki araştırma ekibi tarafından geliştirilen şeffaf güneş hücreleri cam yüzeyler üzerinden enerji sağlayabilen ve aynı zamanda tamamen renksiz ve şeffaf olma özelliği taşıyan bir teknolojiye sahip.

Ekibin çalışması, yakın zamanda saygın bilim dergisi PNAS'da yayımlandı. Yeni teknoloji, binaların ve otomobillerin camlarından akıllı telefon ekranlarına kadar birçok yüzeyde enerji üretiminin önünü açıyor. Bu sayede günlük hayatta kullandığımız cihazlar ve yapılar, estetik açıdan herhangi bir kayba uğramadan temiz enerji üretebilir hale geliyor.

"TAM ARKA TEMAS" TASARIMI KULLANILDI

Araştırma ekibi, güneş hücrelerinde "tam arka temas" tasarımını kullanarak hem yüksek verimlilik hem de estetik çekicilik elde etmeyi başardı. Bu tasarımda tüm bileşenler hücrenin arka tarafına yerleştirildiği için ön yüzey tamamen cam gibi berrak kalıyor. Böylece güneş hücreleri neredeyse görünmez hale gelirken, cam güneş ışığını yakalayarak enerji üretimine devam edebiliyor.

DİKİŞSİZ MODÜLERLEŞME SAYESİNDE METAL TELLERDEN KURTULDUK

Önceki şeffaf güneş hücreleri, verimliliği ve estetiği olumsuz etkileyen metal tellerin varlığı nedeniyle birçok zorlukla karşılaşıyordu. Ancak UNIST'teki araştırmacılar, bu sorunu "Dikişsiz Modülerleşme" adını verdikleri bir teknoloji ile ortadan kaldırdı. Bu teknik, cihazlar arasındaki boşlukları ve metal tellerin kullanımını gereksiz hale getirerek güneş hücrelerinin şık ve cam benzeri görünümünü korumayı başarıyor.

YÜKSEK VERİMLİ MODÜL GELİŞTİRİLDİ

Araştırma ekibi, yüzde 20 ila yüzde 14,7 arasında ışık geçirgenliğine sahip, 16 cm² büyüklüğünde yüksek verimli bir şeffaf güneş hücresi modülü geliştirdi. Bu modül, doğal güneş ışığı kullanarak akıllı telefonları bile şarj edebilecek kapasitede.

Araştırmacılar Jeonghwan Park ve Kangmin Lee, "Bu çalışma, önceki şeffaf güneş hücrelerindeki estetik sorunları çözdü ve bunların küçük cihazlar, binalar ve araba camları gibi endüstrilerde kullanımına yönelik yeni olanaklar açtı" dedi.

Profesör Seo, bu yeni tasarımın, şeffaf güneş hücrelerini ticari olarak uygulanabilir bir teknoloji haline getirmek için daha fazla araştırmaya kapı araladığını vurguladı. Yeni hücrelerin, çevre dostu enerjinin geleceğinde de kilit bir oyuncu olabileceğine inanılıyor.