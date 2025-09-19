Selçuk Bayraktar’dan tgrthaber.com’a özel açıklamalar: Teknofest’te 'N Sosyal' vurgusu

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Etkinliğin üçüncü gününde alan, binlerce teknoloji meraklısıyla dolup taştı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festival kapsamında tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’e önemli açıklamalarda bulundu.

GENÇLERE YENİ FIRSATLAR

Bayraktar, özellikle son dönemde gündemde olan N Sosyal hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca kişisel mesajlaşma uygulaması üzerinde çalışmalarının olduğunu, Milli teknoloji vizyonunun sadece savunma sanayii ile sınırlı olmadığını vurgulayan Bayraktar, sosyal alanda da gençlere yeni fırsatlar sunulması gerektiğinin altını çizdi.

'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Teknolojinin sadece üretim veya güvenlik odaklı değil, sosyal fayda odaklı da kullanması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Gençlerimizin bu alanlarda projeler geliştirmesi için her türlü desteği vermeye hazırız.”

Teknofest’in Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık yolculuğunda bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Bayraktar, gençlerin fikir ve projeleriyle geleceğin şekilleneceğini ifade etti.

TEKNOLOJİ VE BİLİM SEFERBERLİĞİ

Festival kapsamında yerli ve milli teknolojilerin sergilendiğini belirten Bayraktar, etkinliğin sadece bir fuar değil, aynı zamanda teknoloji ve bilim seferberliği olduğunun altını çizdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu büyük festivale katılım sağlayacak. Teknofest, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın festival alanında gençlerle buluşarak teknoloji çalışmalarını yakından inceleyeceği öğrenildi.

Teknofest, hafta boyunca çeşitli gösteriler, yarışmalar ve etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.