TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
22°
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Selçuk Bayraktar'dan tgrthaber.com'a özel açıklamalar: Teknofest'te 'N Sosyal' vurgusu

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olan Teknofest, 3. gününde de binlerce teknoloji meraklısını ağırlarken heyecan doruğa ulaştı. Festival kapsamında tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’e konuşan Selçuk Bayraktar, önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde gündemde olan N Sosyal hakkında değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, gençlere yeni fırsatlar sunulması gerektiğinin altını çizdi.

Selçuk Bayraktar'dan tgrthaber.com'a özel açıklamalar: Teknofest'te 'N Sosyal' vurgusu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 14:33

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve festivali , İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Etkinliğin üçüncü gününde alan, binlerce teknoloji meraklısıyla dolup taştı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı , festival kapsamında tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’e önemli açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar’dan tgrthaber.com’a özel açıklamalar: Teknofest’te 'N Sosyal' vurgusu

GENÇLERE YENİ FIRSATLAR

Bayraktar, özellikle son dönemde gündemde olan N Sosyal hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca kişisel mesajlaşma uygulaması üzerinde çalışmalarının olduğunu, Milli teknoloji vizyonunun sadece savunma sanayii ile sınırlı olmadığını vurgulayan Bayraktar, sosyal alanda da gençlere yeni fırsatlar sunulması gerektiğinin altını çizdi.

Selçuk Bayraktar’dan tgrthaber.com’a özel açıklamalar: Teknofest’te 'N Sosyal' vurgusu

'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Teknolojinin sadece üretim veya güvenlik odaklı değil, sosyal fayda odaklı da kullanması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Gençlerimizin bu alanlarda projeler geliştirmesi için her türlü desteği vermeye hazırız.”

Teknofest’in Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık yolculuğunda bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Bayraktar, gençlerin fikir ve projeleriyle geleceğin şekilleneceğini ifade etti.

Selçuk Bayraktar’dan tgrthaber.com’a özel açıklamalar: Teknofest’te 'N Sosyal' vurgusu

TEKNOLOJİ VE BİLİM SEFERBERLİĞİ

Festival kapsamında yerli ve milli teknolojilerin sergilendiğini belirten Bayraktar, etkinliğin sadece bir fuar değil, aynı zamanda teknoloji ve bilim seferberliği olduğunun altını çizdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu büyük festivale katılım sağlayacak. Teknofest, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın festival alanında gençlerle buluşarak teknoloji çalışmalarını yakından inceleyeceği öğrenildi.

Teknofest, hafta boyunca çeşitli gösteriler, yarışmalar ve etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

TGRT Haber
