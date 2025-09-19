Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
Editor
 | Yasemin Güldemir

TOGG yeni modeliyle Teknofest'te nefes kesti! Ziyaretçilerin gözdesi oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un yeni modeli T10F, Teknofest'te görücüye çıktı. Elektrikli yapısı, uzun menzili ve ileri teknolojisiyle dikkat çeken T10F, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

19.09.2025
Teknofest'te sahneye çıkan , fastback gövde tipiyle modern bir tasarım sunuyor.

Tamamen elektrikli altyapıya sahip olan araç, 300 ila 600 kilometre arasında menzil seçenekleriyle öne çıkıyor.

30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

Hızlı özelliği sayesinde bataryasını yalnızca 30 dakikada yüzde 80'e kadar doldurabiliyor.

TOGG yeni modeliyle Teknofest'te nefes kesti! Ziyaretçilerin gözdesi oldu


Aracın iç mekânında dijital kokpit, geniş ekranlar, akıllı bağlantı sistemleri ve yapay zekâ destekli asistan yer alıyor.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

T10F, bu özellikleriyle yalnızca bir değil, aynı zamanda bir akıllı cihaz olarak tanımlanıyor.
Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği TOGG T10F, Türkiye'nin sadece yerli otomobili olmakla kalmayıp aynı zamanda otomotiv vizyonunuyansıtıyor.

ETİKETLER
#Otomobil
#togg
#elektrikli araç
#t10f
#şarj
#Fastback
#Akıllı Teknoloji
#Teknoloji
