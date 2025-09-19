TOGG yeni modeliyle Teknofest'te nefes kesti! Ziyaretçilerin gözdesi oldu

Teknofest’te sahneye çıkan TOGG T10F, fastback gövde tipiyle modern bir tasarım sunuyor.

Tamamen elektrikli altyapıya sahip olan araç, 300 ila 600 kilometre arasında menzil seçenekleriyle öne çıkıyor.

30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryasını yalnızca 30 dakikada yüzde 80’e kadar doldurabiliyor.



Aracın iç mekânında dijital kokpit, geniş ekranlar, akıllı bağlantı sistemleri ve yapay zekâ destekli asistan yer alıyor.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

T10F, bu özellikleriyle yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda bir akıllı cihaz olarak tanımlanıyor.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği TOGG T10F, Türkiye’nin sadece yerli otomobili olmakla kalmayıp aynı zamanda otomotiv vizyonunuyansıtıyor.