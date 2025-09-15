Menü Kapat
24°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Spotify ücretsiz Premium macerasına noktayı koyuyor

Spotify, premium özellikleri kullanıcılara ücretsiz açan ReVance uygulamasına DMCA kaldırma bildirimi gönderdi. Şirket bu tür uygulamalara hukuki savaş başlattı.

Spotify ücretsiz Premium macerasına noktayı koyuyor
Murat Makas
15.09.2025
15.09.2025
modlama dünyasında öne çıkan ReVanced ekibi, 'ın gönderdiği DMCA kaldırma bildirimiyle sarsıldı. Şirketin hedef aldığı yama, resmi Spotify uygulamasına entegre edilerek ücretli abonelik olmadan özelliklerin kullanılmasına imkan tanıyordu. ReVanced, durumu kamuoyuna duyurarak hukuki destek istedi.

SPOTIFY REVANCED UYGULAMASINA İHTAR GÖNDERDİ

Söz konusu yama, doğrudan değiştirilmiş APK dosyası dağıtmak yerine Google Play Store üzerinden indirilen orijinal uygulamaya uygulanıyordu. Ancak Spotify, son dönemde modifikasyonlara karşı aldığı önlemleri yoğunlaştırarak değiştirilen sürümleri tespit eden ve erişimi engelleyen sistemler geliştirdi.

Spotify ücretsiz Premium macerasına noktayı koyuyor

Geçtiğimiz yılın sonunda "Spotify Mod" uygulamasına yönelik yapılan geniş çaplı engelleme operasyonu, şirketin kararlılığını ortaya koymuştu.

ReVanced, geçmişte de benzer yasal baskılarla karşılaşmıştı. 2022’de çeşitli yamalar ve depolar, hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda DMCA süreçleriyle kaldırılmış; öncül projelerden Vanced ise hukuki tehditler nedeniyle tamamen sonlandırılmıştı. Ekibin şu anda ne yapacağı bilinmese de ilk adım olarak Spotify’a yönelik yamaların kaldırılması olasılığı öne çıkıyor.

