Spotify ücretsiz Premium macerasına noktayı koyuyor

Android modlama dünyasında öne çıkan ReVanced ekibi, Spotify'ın gönderdiği DMCA kaldırma bildirimiyle sarsıldı. Şirketin hedef aldığı yama, resmi Spotify uygulamasına entegre edilerek ücretli abonelik olmadan premium özelliklerin kullanılmasına imkan tanıyordu. ReVanced, durumu kamuoyuna duyurarak hukuki destek istedi.

SPOTIFY REVANCED UYGULAMASINA İHTAR GÖNDERDİ

Söz konusu yama, doğrudan değiştirilmiş APK dosyası dağıtmak yerine Google Play Store üzerinden indirilen orijinal uygulamaya uygulanıyordu. Ancak Spotify, son dönemde modifikasyonlara karşı aldığı önlemleri yoğunlaştırarak değiştirilen sürümleri tespit eden ve erişimi engelleyen sistemler geliştirdi.

Geçtiğimiz yılın sonunda "Spotify Mod" uygulamasına yönelik yapılan geniş çaplı engelleme operasyonu, şirketin kararlılığını ortaya koymuştu.

ReVanced, geçmişte de benzer yasal baskılarla karşılaşmıştı. 2022’de çeşitli yamalar ve depolar, hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda DMCA süreçleriyle kaldırılmış; öncül projelerden Vanced ise hukuki tehditler nedeniyle tamamen sonlandırılmıştı. Ekibin şu anda ne yapacağı bilinmese de ilk adım olarak Spotify’a yönelik yamaların kaldırılması olasılığı öne çıkıyor.