Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Spotify artık kayıpsız (lossless) müzik sunuyor: Etkinleştirmek çok basit

Spotify, uzun süredir beklenen kayıpsız (lossless) ses desteğini sonunda duyurdu. Yeni özellik, ek ücret talep edilmeden Premium abonelere sunulacak. Peki Spotify'da kayıpsız ses özelliği nasıl aktif edilir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Spotify artık kayıpsız (lossless) müzik sunuyor: Etkinleştirmek çok basit
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 10:55

Dijital müzik pazarının en büyük oyuncularından biri olan Spotify yıllardır beklenen kayıpsız (lossless) ses desteğini sonunda duyurdu. Platform, özelliği ek bir ücret veya yeni bir abonelik paketi gerektirmeden mevcut Premium abonelerine sunacak.

ilk olarak Avustralya, Avusturya, Çekya, Danimarka, Almanya, Japonya, Yeni Zelanda, Hollanda, Portekiz, İsveç, ABD ve Birleşik Krallık gibi 50 pazarda kullanıma açılacağını duyurdu. Önümüzdeki iki ay içinde kademeli olarak yayılacağını ve fiyatlara herhangi bir zam yapılmayacağını açıkladı.

Spotify artık kayıpsız (lossless) müzik sunuyor: Etkinleştirmek çok basit

KULLANICILAR BİLDİRİMLE HABERDAR EDİLECEK

Kayıpsız ses desteği kullanıcılara açıldığında, Spotify uygulaması üzerinden bildirim gönderilecek. Ardından kullanıcılar, "Medya Kalitesi" menüsünden kayıpsız seçeneğini etkinleştirebilecek. Ayrıca dinleme sırasında oynatma çubuğunda ve Connect Picker menüsünde kayıpsız ses göstergesi yer alacak.

Spotify artık kayıpsız (lossless) müzik sunuyor: Etkinleştirmek çok basit

Başlangıçta kayıpsız ses desteği Sony, Bose, Samsung ve Sennheiser markalı cihazlarla uyumlu olacak. Sonos ve Amazon cihazlarının desteği ise gelecek ay devreye alınacak.

Spotify artık kayıpsız (lossless) müzik sunuyor: Etkinleştirmek çok basit

Bazı teknik sınırlamalar bulunuyor. Spotify'ın kayıpsız formatı 24-bit / 44.1 kHz FLAC ile sınırlı olacak. Bu seviye çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli olsa da Apple Music, Tidal ve Qobuz gibi rakip servisler 24-bit / 192 kHz'e kadar HiRes FLAC desteği sunuyor. Bu arada kayıpsız ses desteği sunmayan tek büyük müzik platformu olarak YouTube kaldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Spotify Hakkında İddialar Gündemdeydi: Türkiye’de Ofis Açıyor!
ETİKETLER
#spotify
#Kayıpsız Ses
#Lossless Audio
#Flac
#Müzik Platformu
#Premium Üyelik
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.