Spotify artık kayıpsız (lossless) müzik sunuyor: Etkinleştirmek çok basit

Dijital müzik pazarının en büyük oyuncularından biri olan Spotify yıllardır beklenen kayıpsız (lossless) ses desteğini sonunda duyurdu. Platform, özelliği ek bir ücret veya yeni bir abonelik paketi gerektirmeden mevcut Premium abonelerine sunacak.

Spotify ilk olarak Avustralya, Avusturya, Çekya, Danimarka, Almanya, Japonya, Yeni Zelanda, Hollanda, Portekiz, İsveç, ABD ve Birleşik Krallık gibi 50 pazarda kullanıma açılacağını duyurdu. Önümüzdeki iki ay içinde kademeli olarak yayılacağını ve fiyatlara herhangi bir zam yapılmayacağını açıkladı.

KULLANICILAR BİLDİRİMLE HABERDAR EDİLECEK

Kayıpsız ses desteği kullanıcılara açıldığında, Spotify uygulaması üzerinden bildirim gönderilecek. Ardından kullanıcılar, "Medya Kalitesi" menüsünden kayıpsız seçeneğini etkinleştirebilecek. Ayrıca dinleme sırasında oynatma çubuğunda ve Connect Picker menüsünde kayıpsız ses göstergesi yer alacak.

Başlangıçta kayıpsız ses desteği Sony, Bose, Samsung ve Sennheiser markalı cihazlarla uyumlu olacak. Sonos ve Amazon cihazlarının desteği ise gelecek ay devreye alınacak.

Bazı teknik sınırlamalar bulunuyor. Spotify'ın kayıpsız formatı 24-bit / 44.1 kHz FLAC ile sınırlı olacak. Bu seviye çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli olsa da Apple Music, Tidal ve Qobuz gibi rakip servisler 24-bit / 192 kHz'e kadar HiRes FLAC desteği sunuyor. Bu arada kayıpsız ses desteği sunmayan tek büyük müzik platformu olarak YouTube kaldı.