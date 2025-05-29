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Teknoloji
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 | Murat Makas

Türk mühendisler üretti! Dünyada ilk olabilir: Sahte yağı bitirecek

Gebze'de Türk mühendisler sahte madeni yağlara karşı bir teknoloji geliştirdi. Tüketici artık el cihazıyla bile ürünün orijinalliğini kontrol edebilecek. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 13:53

Türk mühendisler yerli proje geliştirmede büyük aşamalar kaydediyor. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknoparkı'nda Prof. Dr. Ahmet Ceyhan Gören ve ekibi ‘marker' teknolojisi geliştirdi. Teknoloji Türkiye'de madeni yağ alanında ilk olma özelliği taşıyor. Sektörde artık ünlü markaların madeni yağlarının sahtesi artık kolayca tespit edilebilecek.

Türk mühendisler üretti! Dünyada ilk olabilir: Sahte yağı bitirecek

JANDARMA 21 BİN TON ELE GEÇİRMİŞTİ

Öte yandan, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında önceki gün operasyon düzenlemiş, sanayi işletmelerinden topladığı atık madeni yağları arıtarak, ünlü markalara ait sahte kutu ve ambalajlara doldurmak sureti ile piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheliye operasyon yapmıştı. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan sahte 21 bin 600 litre madeni yağ ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


KAÇAK YAĞ TESPİTİ SAĞLANACAK

Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark bünyesinde yaklaşık 150 firmanın faaliyet gösterdiğini ifade eden Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalık, "Üniversitemizin değerli akademisyenlerinin rehberliğinde geliştirilen bu sistem, özellikle yağ testleri ve kaçak yağ tespiti konusunda önemli katkılar sunacak. Bu teknoloji, ülkemiz açısından büyük bir değer taşımaktadır" dedi.

Türk mühendisler üretti! Dünyada ilk olabilir: Sahte yağı bitirecek

"DÜNYADA DA BiR iLK OLABiLiR"

Prof. Dr. Ahmet Ceyhan Gören ise 'marker' projesinin 2021 yılından bu yana sürdüğünü belirtti. Marker sisteminin madeni yağ üretiminde 20 ila 50 ppm seviyelerinde ürüne katıldığını ve bu sayede sahada kolaylıkla tespit edilebildiğini açıkladı. Gören, "Geliştirdiğimiz özel çözelti, hem yüksek sıcaklıklara hem de madeni yağın içeriğindeki kimyasallara dayanıklı olacak şekilde üretildi. Örneğin yalnızca 0.02-0.2 litre çözeltiyle, 10 ila 50 tonluk üretim tankları markalanabiliyor. Bu yöntemle üretim sürecine ek bir işlem gerekmiyor. Firmalar, ürünlerini kolayca izlenebilir hale getirebiliyor. Dünyada da benzer bir teknolojiye ilgi artıyor. Bu teknoloji dünyada da bir ilk olabilir, ancak bu konuda kesin bir araştırma yapmadığımız için net konuşmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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"KULLANICI, ÜRÜNÜN SAHTE OLUP OLMADIĞINI ANLAYAMIYOR"

Teknolojiyi hemen kullanmaya başladıklarını söyleyen Arı Petrol ve Kimya Endüstri Şirketi Genel Müdürü Mustafa Güzelgül ise sahte madeni yağların sektördeki en büyük problemlerden biri olduğunu vurguladı. Güzelgül, "Motor yağı, antifriz ve hidrolik sıvılar gibi ürünlerdeki sahtecilik, kullanıcıya ciddi zararlar verebiliyor. Son kullanıcı, ürünün sahte olup olmadığını anlayamıyor. GTÜ Teknopark'ın geliştirdiği 'marker' teknolojisi sayesinde ürünler artık güvenilir ve izlenebilir hale geliyor. Kullanıcı, el cihazlarıyla veya GTÜ laboratuvarlarında yapılacak analizlerle ürünün sahte olup olmadığını öğrenebiliyor." dedi. Genel Müdür Mustafa Güzelgül ürünlerin üzerindeki bandroller, ambalaj ya da şüpheli durumlarda kullanıcıların firmaya başvurarak ürünü test ettirebildiklerini ve bu yolla sahte ürünlerin piyasadan ayıklanabildiğini belirtti.

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#Teknoloji
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