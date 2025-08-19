Türkiye 5G'yi ne kadar hızlı kullanacak? Teorik ve gerçek hızların karşılaştırması

Türkiye'de uzun süredir beklenen 5G için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na göre, ihale ile 5G frekansları açık artırmaya sunulacak ve 2026 yılında bu teknolojinin kullanıma girmesi bekleniyor. Ancak küresel pazarda 5G'nin sunduğu potansiyel hızları düşündüğümüzde, akıllara hemen şu soru geliyor: Türkiye'de ne kadar hız göreceğiz?

İHALEYE AÇILAN FREKANSLAR NELER SUNUYOR?

Resmi Gazete'de yayımlanan "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Kapsamında İhaleye Çıkılacak Olan Frekanslara Dair Asgari Değerlerin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı"nda, 5G için ihaleye sunulacak frekanslar 700 MHz FDD ve 3.5 GHz TDD olarak açıklandı.

Donanım Haber'de yer alan bilgilere göre, her iki frekansın da kendine özgü avantaj ve dezavantajları var:

700 MHz frekansı, çok geniş bir kapsama alanı sunmasından ötürü kırsal ve geniş bölgelerin 5G ağına erişmesi için ideal. Ancak hız açısından çok yüksek performans vermiyor.

3.5 GHz frekansı ise tam tersine, 5G'nin yüksek hız ve düşük gecikme gibi temel özelliklerini en iyi şekilde hissettirecek olan frekans olarak karşımıza çıkıyor. Kapsama alanı daha düşük olan 3.5 GHz, operatörler tarafından kentsel bölgelerde kullanılacak.

PEKİ 5G'DE GERÇEKTE NE KADAR HIZ GÖRECEĞİZ?

Teorik olarak 5G, 10 Gbps gibi hızlara ulaşabiliyor ancak gerçek kullanımda bu değerlere her zaman erişilemiyor. Ülkemizde ise 5G'nin ana frekansı olacak 3.5 GHz ile teorik hızın 1.4 Gbps'ye kadar çıkması bekleniyor.

Gerçek indirme (download) hızı ortalama 300-1.000 Mbps (1 Gbps) arasında olacak. Baz istasyonuna çok yakın ve kullanıcı sayısının az olduğu durumlarda 1.2 Gbps hızlar görülebilir. Gerçek yükleme (upload) hızı ise ortalama 40-150 Mbps hızlarında karşımıza çıkacak.

EN HIZLI FREKANS İHALEYE DAHİL EDİLMEDİ

Tüm bu hızların üstünde yer alan ve 5G'nin en hızlı frekansı olan mmWave (milimetre dalga) ise Türkiye'deki ihaleye dahil edilmedi. 10 Gbps'ye yakın hızlar sunsa da, kapsama alanı son derece kısıtlı ve akıllı telefonun da bu özelliği desteklemesi gerekiyor. Yani bir cihazın 5G desteğinin olması, aynı zamanda mmWave uyumlu olduğu anlamına gelmiyor.

Ülkemizde satılan 5G'li cep telefonlarının çoğunda bu özellik mevcut değil.