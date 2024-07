Uygun fiyatlı efsane özellikler sunan Nothing Phone (2a) Plus tanıtıldı

31 Temmuz 2024 15:43 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:43

Mart ayında piyasaya sürülen Phone (2a) modelinin ardından, Nothing şimdi Phone (2a) Plus modelini tanıttı. Bu telefon güncellenmiş bir çip seti, 50 Megapiksellik yeni bir selfie kamerası ve iki yeni renk seçeneği (metalik Gri ve güncellenmiş Siyah) ile sunuldu.

NOTHING PHONE (2A) PLUS'A YENİ İŞLEMCİ: DIMENSITY 7350 PRO

Phone (2a) Plus'ın en büyük yeniliklerinden biri, MediaTek ile iş birliği içinde geliştirilen Dimensity 7350 Pro çip seti. Bu çip, Phone (2a)'daki Dimensity 7200 Pro'nun hız aşırtılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıktı.

Dimensity 7350 Pro'daki sekiz çekirdekli CPU, 3.0 GHz'de çalışan 2x Cortex-A715 çekirdeği ve 2.0 GHz'de çalışan 6x Cortex-A510 birimlerinden oluşuyor. GPU ise aynı Mali-G610 MC4 birimini kullanıyor ancak 1.3 GHz'de çalışıyor.

Nothing, bu yeni çip ile CPU performansında yüzde 10'luk, GPU yoğun görevlerde ise yüzde 30'luk bir artış beklenebileceğini belirtiyor. Ancak Dimensity 7350 Pro, ABD ağlarındaki 5G desteğinde herhangi bir değişiklik getirmiyor.

Phone (2a) Plus, Phone (2a)'daki 32 Megapiksel ön kameranın yerine yeni bir 50 Megapiksel ön kameraya sahip. Bu yeni kamera, 30fps'ye kadar 4K video kaydını destekliyor ve 6.7 inç AMOLED ekranın (FHD+ 120Hz) içindeki delik çentik içinde yer alıyor. Arka tarafta ise 50 Megapiksel ana kamera (24mm) ve 50 Megapiksel ultra geniş açı lens bulunuyor.

Phone (2a) Plus, 5.000 mAh batarya ile 50W kablolu şarj desteği sunuyor. Hatırlatmak gerekirse Phone (2a)'da 45W kablolu şarj desteği bulunuyordu.

Android 14 tabanlı Nothing OS 2.6 ile gelen Phone (2a) Plus, ChatGPT entegrasyonu ve Nothing CFO'su Tim Holbrow'un sesiyle haberleri sesli okuyan yeni bir Haber Muhabiri Widget'ı içeriyor. Bu özellik, Google Play Store'dan Nothing Widgets uygulaması aracılığıyla diğer Nothing telefonlarında da kullanılabiliyor.

Nothing Phone (2a) Plus, 12GB RAM ve 256GB depolama sürümü için 399 dolar, 8GB RAM + 256 GB depolama sürümü için de 334 dolar fiyat biçiliyor. Nothing diğer modellerini Türkiye'de satışa sunmuştu, bu bağlamda Phone (2a) Plus da büyük ihtimalle ülkemize gelecektir.