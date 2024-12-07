Uyku artık şart değil! Uyumadan dinlenmenin formülü bulundu

07 Aralık 2024 09:25 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 10:10

Bilim insanları, NREM uykusunun delta dalgalarını taklit eden beyin stimülasyonu kullanarak "uykunun bilişsel ve algısal faydalarını uyumadan elde etmenin mümkün olabileceğini" keşfetti. Bu yöntemin beynin bilgiyi daha etkili işlemesini sağlayarak performans artışını uyumadan sağlayacağı tahmin ediliyor.

Uykunun insan beyni üzerindeki onarıcı etkilerini bilmeyen yoktur, ancak nöral düzeyde neler olduğu bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Rice Üniversitesi, Houston Methodist ve Weill Cornell Tıp Fakültesi'nden araştırmacıların yürüttüğü bir çalışma, hızlı olmayan göz hareketi (NREM) uykusunun bilişsel ve davranışsal performansı nasıl etkilediğine ışık tutuyor ve yakında bu faydaları uyumadan bile elde edebiliriz.

NREM UYKUSU, BEYİN ÜZERİNDE DOĞRUDAN ETKİLİ

Çalışmanın kendisi, genellikle şekerlemeler sırasında yaşanan daha hafif uyku aşaması olan NREM uykusuna odaklanıyor. Araştırmacılar, 30 dakikalık bir NREM uyku seansından önce ve sonra görsel görevler gerçekleştiren makaklarda nöral aktiviteyi inceledi. Gelişmiş multielektrot dizileri kullanan ekip, görme ve yürütme işlevleri için kritik olan beyin bölgelerindeki binlerce nöronun aktivitesini kaydetti.

Sonuçlar çarpıcıydı: uykudan sonra hayvanlar, uyku öncesi performanslarına kıyasla döndürülmüş görüntüleri ayırt etme gibi görevlerde önemli ölçüde gelişmiş doğruluk gösterdiler. Bu sonuçlar NREM uykusunun beynin bilişsel performansı üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu gösteriyor.

Bu iyileşmeyi sağlayan temel mekanizma, NREM uykusu sırasında nöronların düşük frekanslı delta dalgalarıyla karakterize edilen senkronizasyonuydu. Ancak bu senkronizasyon uyku sonrasında desenkronizasyona dönüşerek nöronların daha bağımsız bir şekilde ateşlenmesine olanak sağladı. Bu uyku sonrası durum, beynin bilgiyi daha etkili bir şekilde işleme ve kodlama kapasitesini artırdı.

Araştırmacılar, görsel korteksin düşük frekanslı elektriksel uyarımını kullanarak uykunun bilişsel faydalarını dikkat çekici bir şekilde tekrarladılar. NREM uykusunun delta dalgalarını taklit eden 4 Hz'lik stimülasyon uygulayarak, uyanık makaklarda nöral desenkronizasyona neden oldular, böylece uykunun performans artırıcı etkilerinin uyumadan bile tetiklenmesini sağladılar.

Bu yapay uyarım, görev performansını uykudan sonra gözlemlenenlerle karşılaştırılabilir seviyelere yükseltti. Çalışma ayrıca uykunun hem uyarıcı hem de engelleyici nöral bağlantıları zayıflattığını, engelleyici bağlantıların daha önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu.

Bu dinamik, genel uyarımı artırarak beyni daha iyi bilgi işleme için sıfırlıyor. Bu bulgular, belirli beyin stimülasyon tekniklerinin uykunun faydalarını taklit edebileceğini ve dinlenmeden bile bilişsel ve algısal iyileştirmelerin elde edilebileceği bir gelecek sunabileceğini gösteriyor.

NREM uykusunun beynin performansını nasıl etkilediğini ortaya çıkaran bu araştırma, uykunun beyin üzerindeki diğer iyileştirici etkilerine odaklanan diğer bilişsel terapilerle birlikte kullanılabilecek devrim niteliğindeki terapilerin önünü açıyor.