X, "Certified Bangers" özelliğini duyurdu: En iyi gönderiler rozetle ödüllendirilecek

Elon Musk liderliğindeki sosyal medya platformu X, her ay gerçek etkileşimlere dayalı olarak seçilen "en iyi gönderileri" belirlemek üzere yepyeni bir özellik duyurdu: Certified Bangers. Söz konusu yeni özellikle, platformu ileri taşıyan, insanları güldüren, düşündüren veya konuşturabilen paylaşımların tanınması ve kutlanması hedefleniyor.

X, blog gönderisinde amacın kullanıcıları internet kültürünü şekillendiren özgün, ilgi çekici ve özgün içerikler paylaşmaya teşvik etmek olduğunu belirtti. "Bangers" gönderileri, doğrulanmış gösterimler, beğeniler, yer işaretleri, yeniden paylaşımlar ve yanıtlar dahil olmak üzere gerçek etkileşimlerin toplamına göre sıralanacak.

ROZETİ KİMLER ALABİLECEK?

Platform, her ay beş Banger gönderisinin seçileceğini ve gönderi sahibinin profilinde bir ay boyunca Bangers rozeti görüntüleneceğini açıkladı.

X, özelliğin şu an test aşamasında olduğunu ifade etti. Ancak rozetin hesap sahiplerine ne gibi ek faydalar sağlayacağı henüz açıklanmadı. Daha önce şirket, ücretli X aboneliği satın alan kullanıcılara verilen doğrulanmış rozetin, normal kullanıcılardan daha yüksek erişim sağladığını belirtmişti.

X, özel rozet için bir hesabın sahip olması gereken asgari takipçi sayısı veya etkileşim kriteri olmadığını doğruladı. Ancak bazı önemli şartlar mevcut:

Hesabın kişisel bir hesap olması gerekiyor. İşletme, siyasi oluşum veya hükümetle bağlantılı hiçbir hesap uygun olmayacak.

Hesapların "iyi durumda" olması şartı aranıyor. Şirketin kural ve politikalarının ihlal edilmemiş olması gerekiyor.

Yalnızca X'in "sistemini veya algoritmasını manipüle etmeye çalışmayan" hesaplar rozet için uygun kabul edilecek.

Öte yandan X, bir gönderinin Banger rozetine hak kazanması için belirli kriterleri yerine getirmesi gerektiğini vurguluyor. Bu kriterler arasında şunlar yer alıyor:

Cinsel içerik barındırmamalı.

Reklam veya sponsorlu içerik olmamalı.

Yanlış veya taciz edici materyal içermemeli.

Rahatsız edici mesajlar ve şiddet içermemeli.

X, Banger rozeti özelliğini şimdilik İngilizce yazılmış gönderiler için kullanıma sunmaya başladığını, ancak ilerleyen dönemde özelliği diğer dillere de genişletmeyi planladığını ekledi.