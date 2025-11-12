Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

X, "Certified Bangers" özelliğini duyurdu: En iyi gönderiler rozetle ödüllendirilecek

Elon Musk'ın X platformu, her ay gerçek kullanıcı etkileşimine göre belirlenen "en iyi gönderileri" ödüllendirmek için "Certified Bangers" adlı yeni bir rozet özelliğini duyurdu. Rozet, kullanıcıları platform kültürünü şekillendiren özgün içerikler üretmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 09:47

Elon Musk liderliğindeki platformu X, her ay gerçek etkileşimlere dayalı olarak seçilen "en iyi gönderileri" belirlemek üzere yepyeni bir özellik duyurdu: Certified Bangers. Söz konusu yeni özellikle, platformu ileri taşıyan, insanları güldüren, düşündüren veya konuşturabilen paylaşımların tanınması ve kutlanması hedefleniyor.

X, blog gönderisinde amacın kullanıcıları internet kültürünü şekillendiren özgün, ilgi çekici ve özgün içerikler paylaşmaya teşvik etmek olduğunu belirtti. "Bangers" gönderileri, doğrulanmış gösterimler, beğeniler, yer işaretleri, yeniden paylaşımlar ve yanıtlar dahil olmak üzere gerçek etkileşimlerin toplamına göre sıralanacak.

X, "Certified Bangers" özelliğini duyurdu: En iyi gönderiler rozetle ödüllendirilecek

ROZETİ KİMLER ALABİLECEK?

Platform, her ay beş Banger gönderisinin seçileceğini ve gönderi sahibinin profilinde bir ay boyunca Bangers rozeti görüntüleneceğini açıkladı.

X, özelliğin şu an test aşamasında olduğunu ifade etti. Ancak rozetin hesap sahiplerine ne gibi ek faydalar sağlayacağı henüz açıklanmadı. Daha önce şirket, ücretli X aboneliği satın alan kullanıcılara verilen doğrulanmış rozetin, normal kullanıcılardan daha yüksek erişim sağladığını belirtmişti.

X, "Certified Bangers" özelliğini duyurdu: En iyi gönderiler rozetle ödüllendirilecek

X, özel rozet için bir hesabın sahip olması gereken asgari takipçi sayısı veya etkileşim kriteri olmadığını doğruladı. Ancak bazı önemli şartlar mevcut:

Hesabın kişisel bir hesap olması gerekiyor. İşletme, siyasi oluşum veya hükümetle bağlantılı hiçbir hesap uygun olmayacak.

Hesapların "iyi durumda" olması şartı aranıyor. Şirketin kural ve politikalarının ihlal edilmemiş olması gerekiyor.

Yalnızca X'in "sistemini veya algoritmasını manipüle etmeye çalışmayan" hesaplar rozet için uygun kabul edilecek.

X, "Certified Bangers" özelliğini duyurdu: En iyi gönderiler rozetle ödüllendirilecek

Öte yandan X, bir gönderinin Banger rozetine hak kazanması için belirli kriterleri yerine getirmesi gerektiğini vurguluyor. Bu kriterler arasında şunlar yer alıyor:

Cinsel içerik barındırmamalı.

Reklam veya sponsorlu içerik olmamalı.

Yanlış veya taciz edici materyal içermemeli.

Rahatsız edici mesajlar ve şiddet içermemeli.

X, "Certified Bangers" özelliğini duyurdu: En iyi gönderiler rozetle ödüllendirilecek

X, Banger rozeti özelliğini şimdilik İngilizce yazılmış gönderiler için kullanıma sunmaya başladığını, ancak ilerleyen dönemde özelliği diğer dillere de genişletmeyi planladığını ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avrupa Komisyonu'ndan Huawei ve ZTE için kritik karar kapıda!
iPhone Air 2 için planlar değişti: Apple'dan sürpriz karar
ETİKETLER
#sosyal medya
#X Æ A-12
#İçerik Hassasiyeti
#Certified Bangers
#Etkileşim
#Yeni Özellik
#Doğrulanmış Rozeti
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.