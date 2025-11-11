Avrupa Komisyonu'ndan Huawei ve ZTE için kritik karar kapıda!

Avrupa Birliği (AB) genelinde mobil ağlar için kullanılan Huawei ve ZTE ekipmanlarına yönelik önemli bir yasaklama kararı alınması gündemde. Son raporlar, Avrupa Komisyonu'nun üye devletler nezdinde Çinli teknoloji devlerinin mobil ağ altyapısını yasaklamayı planladığını ortaya koydu.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, üye ülkeleri Komisyon'un 2020'de hazırladığı 5G yol haritasını uygulamaya ve "mobil ağlarda yüksek riskli tedarikçileri kullanmayı durdurmaya" çağırdı.

GECİKME, AB'Yİ RİSKE ATIYOR

AB Komisyonu sözcüsü Thomas Regnier, 5G ağlarının güvenliğinin Avrupa ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Regnier, Komisyon'un henüz 5G güvenlik araç kutusunu uygulamayan üye ülkeleri, ilgili önlemleri etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçirmeye davet etti.

Regnier, hızlı hareket edilmemesinin AB'yi bütün olarak açık bir riske maruz bıraktığını sözlerine ekledi.

Şu anda her üye devlet, telekomünikasyon altyapısı konusunda kendi kararlarını almakta serbest durumda. Ancak Komisyon'dan gelebilecek bir karar, Huawei ve ZTE gibi tedarikçilerin 5G ağ ekipmanları için AB çapında bir yasağı zorunlu hale getirebilir.

BAZI ÜLKELER KISITLAMALARA UYDU

Çinli ağ ekipmanlarına yönelik kısıtlamalara Almanya, Finlandiya ve İsveç gibi AB üyeleri halihazırda uymuş durumda. Öte yandan İspanya ve Yunanistan gibi diğer üye devletler ise yerel ağlarında Huawei ve ZTE ekipmanlarının kullanımına izin vermeye devam ediyor.