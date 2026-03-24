Park halindeki otomobile çarptı: Motosiklet sürücüsü işlerini halledip olay yerinden kaçtı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kadın motosiklet sürücüsü, sağlık ocağının önünde park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen kadın sürücü, motosikletini kaldırarak çarptığı aracın yanına bıraktı. Sağlık ocağına girerek işlerini tamamlayan motosiklet sürücüsü, sonrasında hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, park halindeki araçta maddi hasar oluştu.