Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

112 talimat verdi, baba uyguladı: Telefonda doğum yaptırdı

Mardin'de bir baba 112 bağlantısıyla ambulans yetişemeyince eşinin doğumunu yaptırdı. Bebek ambulansın gelmesini beklemeden babasının ellerine doğdu. Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ekibi tebrik etti.

'de sancısı başlayan kadın yetişemeyince eşinin yardımıyla doğurdu. telefon yönlendirmesiyle babaya nasıl doğum yaptıracağını anlattı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mardin'in Artuklu ilçesinde doğum sancısı başlayan bir kadın için yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Çağrıyı karşılayan sağlık personeli, bir yandan bölgeye ambulans sevk ederken diğer yandan baba ile iletişim kurarak sakin kalmasını sağladı ve doğum adımlarını anlattı. Baba, sağlık personelinin yönlendirmeleriyle doğumu gerçekleştirdi. Kısa süre sonra adrese giden sağlık ekipleri anne ve bebeğin ilk kontrollerini yaptıktan sonra ikisini de ambulansla hastaneye nakletti. Anne ve bebeğin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

112 talimat verdi, baba uyguladı: Telefonda doğum yaptırdı

TELEFONDA DOĞUM YAPTIRDI

Sağlık personelini tebrik eden Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, şöyle konuştu:
''112 Acil Çağrı Merkezi'miz yalnızca acil durumlara yanıt veren bir hat değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan bir güven köprüsüdür. Olay anında gösterilen soğukkanlılık, mesleki donanım ve ekip ruhu, sağlık çalışanlarımızın görevlerini ne denli özveriyle yerine getirdiklerini bir kez daha ortaya koymuştur."
Acil tıp teknisyeni Elif Köseni ise yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:
''Komuta kontrol merkezine gelen ihbar üzerine aileye telefon ile rehberlik ettim. O an önceliğim annenin de bebeğin de doğumunu gerçekleştirmekti. Ekip olarak hızlıca organize olduk. Ambulans ekibim olay yerine ulaştığında anne de bebek de gayet sağlıklıydı. Bu tür anlarda ekip ruhu ile hareket etmenin ve hayata dokunabilmenin gururunu yaşıyorum.''
Konuya ilişkin açıklama yapan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, 112 personelini tebrik ederek teşekkür belgesi takdim etti.

