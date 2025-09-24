20 milyon liraya aldığı lüks araç kabusu oldu! Bayiden uzaklaşamadı bile

İstanbul'da yaşayan vatandaş dünyaca ünlü bir markanın aracını almak için Ankara'daki bayisine gitti. Burada aracı 20 milyon liraya alan vatandaş İstanbul'a gitmek için yola çıktı. Vatandaş yolda adeta hayatının şokunu yaşadı.

Direksiyonun başına geçen sürücü 50. kilometrede neye uğradığını şaşırdı. Bayiden sadece 50 kilometre uzaklaşabilen vatandaş aracın hata verdiğini gördü. Hatalı çıkan lüks araç, şanzıman ve akü hatası verdi. Talihsiz adam bayiye derdiniz anlatsa da bir çözüm olmadı.

TAMİR YOLUNA GİTMEK İSTEDİ

Yaşadığı olay sonrası şoke olan adam 2 haftalık yasal sürecini kullanıp aracı iade etmek istedi. İddialara göre bayi iadeyi kabul etmedi ve tamir yoluna gitmek istedi.

"SIFIR KİLOMETRE OLMASININ AMACI NEDİR?"

Müvekkilinin bayiye güvenerek aracı aldığını vurgulayan Avukat Necati Genç, "50 kilometre sonrasında müvekkilimin aracında bir arıza tespit edildi. Bir test sürüşüne çıkıldı yetkili kişilerce. Sonrasında tekrar arıza verdiği görüldü. Normal şartlarda 2 haftalık koşulsuz ver şartsız iade hakkımız var. İade hakkını kullanmak istediğimizi belirttiğimizde bize yardımcı olacaklarını ancak bazı tespitler yapılması gerektiğini söylediler, bizi oyaladılar. 0 kilometre almasının amacı nedir; ilk kendisinin kullanması hiçbir arıza olmadan bu araca düzgün binmek istemesi için. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.