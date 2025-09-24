Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

20 milyon liraya aldığı lüks araç kabusu oldu! Bayiden uzaklaşamadı bile

İstanbul'dan Ankara'ya gelerek araç almak istedi, hayatının şokunu yaşadı. Dünyaca ünlü markanın 20 milyon değerindeki aracını alan vatandaş bayiden 50 kilometre uzaklaşmadan yolda kaldı. İşte tüm detaylar...

20 milyon liraya aldığı lüks araç kabusu oldu! Bayiden uzaklaşamadı bile
KAYNAK:
Show TV
|
GİRİŞ:
24.09.2025
11:18
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
11:39

İstanbul'da yaşayan vatandaş dünyaca ünlü bir markanın aracını almak için Ankara'daki bayisine gitti. Burada aracı 20 milyon liraya alan vatandaş İstanbul'a gitmek için yola çıktı. Vatandaş yolda adeta hayatının şokunu yaşadı.

20 milyon liraya aldığı lüks araç kabusu oldu! Bayiden uzaklaşamadı bile

Direksiyonun başına geçen sürücü 50. kilometrede neye uğradığını şaşırdı. Bayiden sadece 50 kilometre uzaklaşabilen vatandaş aracın hata verdiğini gördü. Hatalı çıkan lüks araç, şanzıman ve akü hatası verdi. Talihsiz adam bayiye derdiniz anlatsa da bir çözüm olmadı.

20 milyon liraya aldığı lüks araç kabusu oldu! Bayiden uzaklaşamadı bile

TAMİR YOLUNA GİTMEK İSTEDİ

Yaşadığı olay sonrası şoke olan adam 2 haftalık yasal sürecini kullanıp aracı iade etmek istedi. İddialara göre bayi iadeyi kabul etmedi ve tamir yoluna gitmek istedi.

20 milyon liraya aldığı lüks araç kabusu oldu! Bayiden uzaklaşamadı bile

"SIFIR KİLOMETRE OLMASININ AMACI NEDİR?"

Müvekkilinin bayiye güvenerek aracı aldığını vurgulayan Avukat Necati Genç, "50 kilometre sonrasında müvekkilimin aracında bir arıza tespit edildi. Bir test sürüşüne çıkıldı yetkili kişilerce. Sonrasında tekrar arıza verdiği görüldü. Normal şartlarda 2 haftalık koşulsuz ver şartsız iade hakkımız var. İade hakkını kullanmak istediğimizi belirttiğimizde bize yardımcı olacaklarını ancak bazı tespitler yapılması gerektiğini söylediler, bizi oyaladılar. 0 kilometre almasının amacı nedir; ilk kendisinin kullanması hiçbir arıza olmadan bu araca düzgün binmek istemesi için. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

