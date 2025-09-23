Menü Kapat
Araçlar kendi kendine yokuş çıkıyor! 'Gizemli yol'un sırrı sonunda çözüldü

Yıllardır üstüne birçok konuda teori üretilen, Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde araçların yokuş yukarı kendi kendine ilerledi gibi görünmesiyle ünlenen yolun gizemi sonunda çözüldü. Prof. Dr. Seyfettin Çakmak, olayın manyetik bir etkiden değil, optik illüzyondan kaynaklandığını belirterek yolun aslında yokuş yukarı değil, hafif eğimli bir iniş olduğunu açıkladı. Gizemli yolu merak edip aracıyla deneme yapan Şükrü Altuğ ise yaşadığı deneyim karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

23.09.2025
23.09.2025
Araçların kontak kapalı olsa dahi yokuş yukarı hareket ettiği, halk arasında 'gizemli yol' olarak adlandırılan yol sürücüleri şaşkına çeviriyor. Isparta’nın Ayazmana Mahallesi’nde bulunan ve yıllardır sürücüler ile ziyaretçileri şaşkına çeviren “gizemli yol” olayı, araçların boşa alındığında yokuş yukarı çıkıyormuş gibi hareket etmesiyle biliniyor. Bölgeye gelen çok sayıda kişi, ters eğimde kendi kendine hareket eden araçları izleyerek hayretini gizleyemiyor.

DENEYENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYOR

Ayazmana Mesireliği’ni merak edip aracıyla deneme yapan Şükrü Altuğ, deneyimlerini şöyle anlattı:

Araç, gaza basmadan yokuşu tırmanıyor gibi görünüyor. Üstelik frene basıp durduğumuzda geri kaymıyor, olduğu yerde kalıyor. Çok gizemli bir durum ve yıllardır kesin bir açıklama yapılmamıştı. Keşke ülkemizin birçok yerinde de böyle bir yol olsa da aracımızı boşa alıp yakıt harcamadan ilerleyebilsek.

TARTIŞMALAR YILLARDIR SÜRÜYOR

Yıllardır farklı yorumlara konu olan olayla ilgili yerel halk ve ziyaretçiler, manyetik alan, yer altı suları veya nadir doğa olayları gibi çeşitli açıklamalar öne sürüyordu. Kimileri ise bunun bir göz yanılması olduğunu iddia ediyordu.

BİLİM İNSANINDAN AÇIKLAMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Çakmak, konuyu netleştirdi:

Ayazmana Mesireliği’ndeki yol, boşa alındığında yukarı çıkıyormuş gibi görünse de bu bir göz yanılsamasıdır. Çevredeki duvarlar, ağaçlar ve bordür taşlarının konumu, yolu sanki yukarıymış gibi algılatıyor. Araştırmalarımız lazerli ölçümlerle yolun aslında hafif bir eğimle yaklaşık 1 derece aşağıya doğru indiğini gösteriyor. Dünyanın pek çok ülkesinde benzer optik illüzyonlar bulunuyor, sosyal medyada ‘Magnetic Hill’ veya ‘Electric Brae’ isimleriyle örneklerini görebilirsiniz.

Çakmak, “Pedagojik formasyon derslerinde öğrencilerimle birlikte bu konuyu ele aldık ve çözümledik. Bu tür olaylar doğada ve ressamların eserlerinde sıkça rastlanan optik illüzyonlardır. Yolun aslında yokuş aşağı olduğunu bilmek, yıllardır süren merakın cevabıdır.” dedi.

