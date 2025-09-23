Menü Kapat
Vatandaşlar oraya akın etti! Her yıl sadece 5 dakika görülebiliyor

İbrahim Hakkı Hazretleri, bundan 261 yıl önce vefat eden hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için 'Hocamın üstüne doğmayan güneşi neyleyim' diyerek mühendislik harikası bir ışık düzeneği yaptı. Her yıl ekinoks gününde İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesinin aydınlanması olayı bu yılda gerçekleşti. Bu ana tanıklık etmek isteyen yüzlerce vatandaş bölgeye akın etti. Bazı ziyaretçiler yaşadığı manevi yoğunluktan dolayı gözyaşlarına hakim olamadı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 11:43

'in Tillo ilçesinde 261 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi bu yıl da gerçekleşti. Valilik himayelerinde Tillo Kaymakamlığı, Tillo Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ilçe meydanında sabah namazının ardından düzenlenen programda vatandaşlar bir araya geldi.

Vatandaşlar oraya akın etti! Her yıl sadece 5 dakika görülebiliyor

KÜLTÜR VE MEDENİYET MERKEZİ

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan programda ilahi dinletisi sunuldu. Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, Tillo'nun doğal güzelliklerinin yanı sıra ilmi ve manevi derinliğiyle de boyunca önemli bir kültür ve medeniyet merkezi olduğunu söyledi.

Vatandaşlar oraya akın etti! Her yıl sadece 5 dakika görülebiliyor

HER YIL GERÇEKLEŞİYOR

Her yıl ekinoks günlerinde gerçekleşen bu olayın insanın doğa ve evrenle nasıl uyum içinde olabileceğini gösterdiğini ifade eden Kızılkaya, "İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'ne olan vefa borcunu ödemek için inşa ettiği bu muhteşem ışık düzeneği, sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda bir sadakat, saygı ve aşkın nişanesidir. Gün doğumuyla birlikte, güneşin ilk ışınlarının İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesine ulaşması, hem bir ilim mirasının hem de gönül bağının en güzel örneklerinden biridir." dedi.

Vatandaşlar oraya akın etti! Her yıl sadece 5 dakika görülebiliyor

SADECE 5 DAKİKA SÜRÜYOR

Kızılkaya, ilçenin sadece Siirt'in değil bütün ülkenin manevi hazinesi olduğunu belirterek, bu yönüyle ilim ve hikmetin yüzyıllardır ışık saçtığı müstesna bir belde olduğunu anlattı.

"Bu ışık, yalnızca gökyüzünden türbeye düşen bir güneş ışığı değil, aynı zamanda bizlere yol gösteren ilim ve irfanın ışığıdır. Bizler, böylesine derin bir mirasın temsilcileri olarak, bu toprakların değerlerini korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmakla mükellefiz." ifadelerini kullanan Kızılkaya, bu kadim geleneğin, gençlerin ilim ve irfan yolunda ilerlemesine vesile olmasını temenni etti.

Vatandaşlar oraya akın etti! Her yıl sadece 5 dakika görülebiliyor

Konuşmaların ardından katılımcılar, belediye hizmet binasındaki dev ekrandan ışık hadisesini izlemek ve kaydetmek için cep telefonlarıyla bekledi.

Katılımcılar, tekbir ve salavatlar eşliğinde güneşin doğmasıyla saat 06.21'de gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi takip etti. Vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla da kaydetti.

