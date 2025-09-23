Menü Kapat
Yaşam
Her geçen gün daha da görmek istiyorlar! Yaz kış sıfır derece

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde eski adıyla Serdebe mevkiinde bulunan Soğukluk Mağarası yaz kış sıfır dereceyle ilgi odağı oluyor. Mağara vatandaşların yazın doğal kliması oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 09:25

'un ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan Soğukluk Mağarası, yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların ilgi odağı oluyor. Doğal klima görevi gören mağaradan gelen esinti, kışın -15 derece olsa da sıfır dereceyi koruyor.

Bu özelliğiyle yılın her döneminde ilgi çeken mağara, özellikle bölge halkının serinlemek için tercih ettiği doğal bir merkez haline gelmiş durumda.

KÜKÜRT ÇIKARILDIĞI BİLİNİYOR

Tarihi geçmişiyle de dikkat çeken mağaranın çevresinde, çok eski yıllarda barut yapımında kullanılan kükürt çıkarıldığı biliniyor. Yeşil bir vadinin içinde, 7 köy yolunun üzerinde yer alan mağara, hem doğaseverlerin hem de meraklı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Mağara girişinde Ali Koçak ve Feyzullah Coşkun'un kendi imkanları ile hayrat olarak yapmış olduğu su sebili ve merdiven bulunuyor.

SOĞUK SU RAHATLATIYOR

Feyzullah Coşkun, mağaranın yaz kış sıfır derece olduğunu vurgulayarak, "Gelen giden vatandaşlar faydalansın diye semaverden soğuk su sebili yaptık. Buraya uğrayan herkes serinliyor, soğuk su içerek rahatlıyor" dedi.

Doğal yapısı ve eşsiz serinliğiyle Soğukluk Mağarası, her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi kendine çekiyor.

