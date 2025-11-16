2025’in en çok tercih edilen 10 şifresi de ortaya çıktı! Sizin parolanız da listede mi?

Kategoriler
Her yıl milyonlarca hesabın siber saldırılara kurban gitmesine rağmen, kullanıcılar kolay tahmin edilebilen şifreler kullanmaktan vazgeçmiyor. 2025 yılında en çok kullanılan parolalar listesi açıklandı. İşte siber suçluların dakikalar içinde kırmakta zorlanmayacağı o tehlikeli 10 şifre ve kendinizi korumanın altın kuralları.
Dijital çağda, kimliğimiz, finansal verilerimiz ve kişisel bilgilerimiz bir şifre kadar güvende. İnternet bankacılığından, sosyal medya hesaplarına, e-ticaret sitelerinden bulut depolama hizmetlerine kadar her şeyin korunması bu parolanın gücüne bağlıdır. Ancak kolay hatırlanabilirlik uğruna seçilen zayıf parolalar, milyonlarca kullanıcının hesabını siber hırsızlara karşı savunmasız bırakıyor. Siber güvenlik uzmanlarının her yıl yayınladığı raporlar, kullanıcıların tehlikenin farkında olmasına rağmen, en temel ve en kolay tahmin edilebilir şifreleri tekrar tekrar kullandığını gösteriyor. 2025 yılı verileri de bu durumu bir kez daha kanıtladı: İnsanlar, güvenlik yerine kolaylığı tercih ediyor.
Bir parola, dijital hayatınızın kilit noktasıdır ve siber risklere karşı ilk savunma hattınızdır. Zayıf parolalar, siber saldırganların "kaba kuvvet" (brute-force) saldırıları veya basit sözlük tabanlı tahmin yöntemleriyle dakikalar içinde aşılabilir. Bu tür saldırılarda, yazılımlar saniyede binlerce yaygın şifre kombinasyonunu deneyerek hesaplara erişmeye çalışır. Güçlü bir parola ise, hem bu tür otomatik saldırıların önüne geçer hem de sizi siber suçluların kolay hedefleri arasından çıkarır. Unutmayın, bir saldırgan için kırılması en uzun süren şifre, en güvenli şifredir.
Siber güvenlik raporlarına göre, kullanıcıların en çok tercih ettiği, dolayısıyla kırılması en kolay olan o 10 parola şunlardır. Bu listedeki şifreler, basit deneme yanılma yöntemleriyle saniyeler içinde aşılabilir ve bu şifrelerden herhangi birini kullanıyorsanız, hemen değiştirmeniz önerilir:
10. "yadayada": Bu tür basit kelimeler veya klavye düzenine yakın, kolay yazılan kelimeler, tahmin edilebilir oldukları için listenin alt sıralarında yer almaya devam ediyor.
"qwerty": Klavye üzerindeki ilk altı harften oluşan bu şifre, tuş kombinasyonuyla kolayca tahmin edilebildiği için her yıl listenin üst sıralarında yer alıyor.
"password": Parolanın kendisinin "parola" olması, kullanıcıların ne kadar kolaycı davrandığını gösteren trajikomik bir durumdur. Bu şifre, sözlük tabanlı saldırıların ilk hedefidir.
"deneme1": Türkçe konuşulan bölgelerde ve dünya genelindeki "test" amaçlı kelimeler, kolay tahmin edilebilirlikleri nedeniyle tehlikelidir. Genellikle kurum içi sistemlerde de sıkça kullanılır.
"123456789": Basit sayı dizilerinin uzatılmış versiyonu. Şifre süresini uzatmak, ancak karmaşıklığı artırmamak bu tür parolaları kırılabilir kılıyor.
"iloveyou": Duygusal ve anlamlı kelimeler, tahmin edilebilir oldukları için siber güvenlikte en riskli şifreler arasındadır. Bu tür romantik veya popüler kelimeler, sözlük saldırılarının hedefidir.
"111111": Ardışık ve aynı rakamların tekrarı, kaba kuvvet saldırıları için saniyeler süren bir zorluk bile yaratmıyor.
"picture1": Kolay hatırlanan bir kelimenin sonuna bir rakam eklenmesi, kullanıcıların yaygın olarak başvurduğu ama en çok kırılan kombinasyondur. Saldırganlar, popüler kelimelerin sonuna "1", "!", veya "0" ekleyerek denemelere başlarlar.
"abcdef": Ardışık harf dizileri, en basit algoritmalarla çözülebildiği için listenin üst sıralarında yer alıyor.
"123456": Yıllardır listenin zirvesini kimseye bırakmayan bu şifre, kullanıcıların güvenlik bilincinin en zayıf noktasını temsil ediyor. Milyonlarca hesap, sadece bu şifre yüzünden tehlike altında.
Zayıf parola kullanmanın riskleri göz önüne alındığında, dijital güvenliğinizi sağlamak için atılması gereken hayati adımlar şunlardır:
Parola Değil, Parola Cümlesi Kullanın: Şifrenizi en az 12-15 karakter uzunluğunda, büyük harf, küçük harf, rakam ve sembol içeren bir "cümle" şeklinde oluşturun. Örneğin, "BenimEnSevdiğimRenkMaviii!55" gibi karmaşık, ancak sizin için anlamı olan bir cümle kullanın. Bu, kırılması neredeyse imkansız bir şifre gücü sağlar.
İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) Kullanın: Şifrenizin kırılması durumunda bile hesabınızı korumanın en etkili yolu, İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (iki aşamalı doğrulama) sistemini aktif etmektir. Bu sistemde, şifrenizi girdikten sonra telefonunuza gelen kod olmadan hesabınıza erişim sağlanamaz. Bu, siber güvenliğin en önemli koruma kalkanıdır.
Her Hesap İçin Farklı Parola Kullanın: Farklı web sitelerinde veya uygulamalarda aynı şifreyi kullanmaktan kesinlikle kaçının. Bir hesabınızın şifresi sızdırılsa bile (veri ihlalleriyle), diğer hesaplarınız güvende kalır. Bu karmaşık şifreleri yönetmek için güvenilir bir parola yöneticisi uygulaması kullanabilirsiniz.
Siber güvenlik, sadece büyük şirketlerin veya devletlerin sorumluluğuyla sınırlı değildir; aksine, en zayıf halkanın güçlendirilmesiyle başlar. Güçlü bir parola kullanmak, dijital hayatınızı korumanın en basit ama en etkili yoludur. Unutmayın, güvenlik bir lüks değil, bir zorunluluktur ve bu listedeki şifrelerden birini kullanıyorsanız, hemen değiştirerek ilk adımı atın.