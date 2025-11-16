2025’in en çok tercih edilen 10 şifresi de ortaya çıktı! Sizin parolanız da listede mi?

2025'İN EN ÇOK KULLANILAN 10 ŞİFRESİ

Siber güvenlik raporlarına göre, kullanıcıların en çok tercih ettiği, dolayısıyla kırılması en kolay olan o 10 parola şunlardır. Bu listedeki şifreler, basit deneme yanılma yöntemleriyle saniyeler içinde aşılabilir ve bu şifrelerden herhangi birini kullanıyorsanız, hemen değiştirmeniz önerilir:

10. "yadayada": Bu tür basit kelimeler veya klavye düzenine yakın, kolay yazılan kelimeler, tahmin edilebilir oldukları için listenin alt sıralarında yer almaya devam ediyor.