300 yıllık dut ağacında şoke eden detay! Herkes onu görmeye geliyor

Arıtaş Mahallesi’nde bulunan 300 yıllık dut ağacı sayesinde bölgeye yüzlerce ziyaretçi geliyor. Ağacın ikiye bölündüğü yerde oluşan oturan insan siluetini görenler hayrete düşüyor. Mahalle sakinleri, bu doğal oluşumun korunmasını ve tanıtılması gerektiğini düşünüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, doğa tutkunları ve meraklıların da bölgeye ilgisinin artması bekleniyor.

"ÇOK İLGİNÇ VE DİKKAT ÇEKİCİ"

Arıtaş Mahalle Muhtarı Halil Bektaş, dut ağacının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Bu dut ağacı yaklaşık 300 yıllık. Gövdesinde oluşan yarıkta, sanki bir insan oturmuş ve yere doğru bakıyor gibi bir görüntü var. Gerçekten çok ilginç ve dikkat çekici" dedi.