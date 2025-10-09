Motorcuların ilginç kazası! Kafa kafaya girdiler

Kategoriler
Dün akşam saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sokakta karşı istikametlerden gelen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve çevredekilerin panikle yardıma koştuğu anlar yer aldı.