Minibüsle ile hafif ticari araç çarpıştı! O anlar kamerada

Çorum’un Alaca ilçesinde gece saatlerinde Müjde Sokak ile Bahçeler Sokak kesişiminde meydana gelen olayda, A.S. yönetimindeki minibüs ile sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü, aracını terk edip yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan İ.S. yaralandı. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, araçlar ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kaza anı, sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.