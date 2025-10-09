Menü Kapat
İhlas Koleji öğretmenlerinden USOS-2025'te uluslararası başarı

İhlas Koleji öğretmenlerinden Şüheda Üstünel ve Fatma Asuman Yavuzer, okullarında yürütülen STEM entegrasyonu ve bireyselleştirilmiş öğrenme gibi yenilikçi yaklaşımları temel alan iki bilimsel bildiriyle 23. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2025)'te yer almaya hak kazandı.

İhlas Koleji öğretmenlerinden USOS-2025'te uluslararası başarı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 09:19

Zorlu kör hakem değerlendirme sürecinin ardından kabul edilen bu bildiriler, İhlas Koleji'nin çağdaş eğitim uygulamalarının uluslararası düzeyde takdir gördüğünün somut bir göstergesi oldu.

BİLİMSEL ÜRETİMLE YÜKSELEN EĞİTİM KÜLTÜRÜ

İhlas Koleji öğretmenlerinden Şüheda Üstünel, " Kazandırmada Sosyobilimsel Entegrasyonlu STEM Uygulamalarının Etkililiği" başlıklı bildirisiyle, ilkokul düzeyinde afet bilinci kazandırma süreçlerine yenilikçi bir bakış sundu. Bu çalışma, öğrencilerin afet anında doğru karar verme, iş birliği yapma ve mühendislik tasarım becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Çalışmada yer alan öğrenciler, probleme özgün çözümler ve prototipler geliştirerek hem STEM alanlarına ilgilerini artırdı hem de problem çözme becerilerini güçlendirdi" dedi.

İhlas Koleji öğretmenlerinden USOS-2025'te uluslararası başarı

"Dokuz Tip Mizaç Modelinde Algı Farklılıkları: Öğrenci Profillerine İlişkin Veli ve Öğretmen Tahminlerinin Uyumu" başlıklı bildirisiyle öğrencilerin bireysel farklılıklarını anlamaya yönelik bilimsel çalışmaların önemini vurgulayan Fatma Asuman Yavuzer ise, "Bu araştırma, öğretmen ve velilerin öğrenci mizacı konusundaki algı farklılıklarını inceleyerek bireyselleştirilmiş öğrenme ortamlarının gerekliliğine dikkat çekti" diye konuştu.

"EĞİTİMDE YENİLİKÇİLİĞİ BİR KÜLTÜR HALİNE GETİRDİK"

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, öğretmenlerinin uluslararası başarısını şu sözlerle değerlendirdi:
"Eğitimde yenilikçiliği bir kültür haline getirmek, İhlas Koleji olarak en büyük önceliklerimizden biridir. Bu doğrultuda öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini çok önemsiyor ve destekliyoruz. Düzenlediğimiz hizmet içi eğitimler ve üniversite iş birlikleriyle öğretmenlerimizi güçlendiriyoruz. Öğretmenlerimizin bu eğitimler sonucunda geliştirdikleri ve sınıf içinde uyguladıkları yenilikçi yaklaşımların akademiye katkı sağlaması, geleceğe yön veren çalışmaların ortaya çıkması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Uluslararası bir kongrede titiz hakem süreçlerinin ardından sunulmaya layık görülen bu bildiriler, öğrencilerimizin üst düzey düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini merkeze alan çağdaş eğitim anlayışımızın doğruluğunu bir kez daha göstermiştir. Bilimsel yaklaşımların eğitim sistemimizi güçlendirdiğine inanıyoruz; öğretmenlerimizin sürekli gelişimi için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

