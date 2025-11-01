Menü Kapat
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra şoku! Bir buçuk yıl önce ölen kocasının borçlarıyla sarsıldı

Bir buçuk yıl önce eşini kaybeden Satı Yıldırım, eşinin kaybının acısını atlatmaya çalışırken şimdi de 1 milyon TL’lik icra şoku ile sarsıldı. 6 bin TL’lik alışveriş için icra dosyası ile karşı karşıya kaldığını belirten Yıldırım, borçlarının gerçekliğinin incelenmesi için hukuki süreç başlattı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 14:52

Kırşehir’de yaşayan Satı Yıldırım geçtiğimiz günlerde 1 milyon liralık icra tebligatıyla hayatının şokunu yaşadı. Eşi Yaşar Yıldırım’ın vefatından 1,5 yıl sonra gelen tebligatta, eşinin henüz hayatta iken 6 bin TL’lik alışveriş yaptığı ve bu borcu ödemediği için borcunun katlandığı bilgisiyle karşı karşıya kalan kadın şimdi borcun gerçekliğini ispat için uğraşıyor.

6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra şoku! Bir buçuk yıl önce ölen kocasının borçlarıyla sarsıldı

1 milyon TL’lik tebligatı ile büyük bir şok yaşayan Yıldırım; "Ben o borcu nasıl öderim bilmiyorum. Alışveriş merkezine gidiyorum ama kocamın adı çıkıyor. Neler alındığını da söylemiyorlar. 6 bin lira nasıl 1 milyon olur, anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra şoku! Bir buçuk yıl önce ölen kocasının borçlarıyla sarsıldı


Diğer yandan Satı Yıldırım adına yalnızca bu borç değil, toplamda dört ayrı icra dosyanın da olduğu öğrenildi. Dosyalar arasında 1 milyon TL, 16 bin TL, 260 bin TL ve 41 TL tutarlarında farklı borçların bulunduğu belirtildi.

Beklenmedik bu durumla mücadele için yasal yollara başvurduğunu belirten Yıldırım; süreci takip ettiğini ancak ne yapacağını da bilmediğini aktardı. Olay hem borç miktarının artışı hem de mağaza tarafından alışveriş detaylarının paylaşılmaması nedeniyle şaşkınlık oluştururken dosyalardaki borçların gerçekliğinin incelenmesi için hukuki sürecin devam ettiği kaydedildi.

ETİKETLER
#hukuk
#borç
#dava
#Icra Tebligatı
#Büyük Borç
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
