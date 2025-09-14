ABD şehirleri bu listede neredeyse yok! İşte dünyada en çok gökdelene sahip şehirler

Bir şehrin silüeti, o şehrin kimliği hakkında en net bilgiyi verir. Yüksek binaların hakim olduğu bir silüet, modernliği, ekonomik canlılığı ve küresel bir merkez olma arzusunu simgeler. Ancak her gökdelen, sadece çelik ve camdan ibaret bir yapı değildir; onlar aynı zamanda bir şehrin hikayesini, onun nüfus baskısını ve geleceğe yönelik iddialarını anlatır. Günümüzde dünya genelinde gökdelen inşaatlarında adeta bir yarış yaşanıyor. Şehirler, kendi ekonomilerini ve prestijlerini bu devasa yapılarla göstermeye çalışıyor.

GÖKDELEN NEDİR?

Gökdelen, teknik olarak "Council on Tall Buildings and Urban Habitat" (CTBUH) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından, yüksekliği 150 metreyi (yaklaşık 492 feet) aşan binalar olarak tanımlanır. Bu tanım, bir binanın "gökdelen" olarak kabul edilmesi için evrensel bir standart oluşturur. Gökdelenler, bir şehri sadece görsel olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal olarak da dönüştüren, karmaşık mühendislik ve mimari projelerdir.

DÜNYANIN EN ÇOK GÖKDELENE SAHİP 10 ŞEHRİ

CTBUH'nin 2025 yılına ait verilerinden derlenen bilgilere göre, dünya genelinde en çok gökdelene sahip şehirler şöyle sıralanmaktadır:

10. Los Angeles, ABD: Los Angeles, yatay yayılmacı bir şehir olsa da, özellikle şehir merkezinde (Downtown) gökdelen sayısını hızla artırmıştır. Gelişen ekonomisi ve finans merkezi olma çabası, dikey büyüme eğilimini tetiklemektedir.

9. Kuala Lumpur, Malezya: Güneydoğu Asya'nın finans merkezlerinden biri olan Kuala Lumpur, Petronas Kuleleri gibi ikonik yapılarıyla tanınır. Şehrin ekonomik büyümesi ve modern mimariye olan ilgisi, gökdelen sayısını artırmaktadır.

8. New York, ABD: Gökdelen denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden olan New York, Manhattan silüetiyle modern kentin sembolüdür. Empire State Binası gibi tarihi yapıların yanı sıra, Hudson Yards ve 1 World Trade Center gibi yeni projelerle dikey büyümesini sürdürmektedir.

7. Singapur: Küçük bir şehir devleti olan Singapur, sınırlı coğrafi alanı nedeniyle dikey büyümeye zorlanmıştır. Şehir, hem ticari hem de konut amaçlı birçok gökdelene ev sahipliği yapar ve ultra modern bir silüete sahiptir.

6. Tokyo, Japonya: Dünyanın en büyük metropollerinden Tokyo, deprem riski nedeniyle gökdelen yapımında özel mühendislik çözümleri kullanır. Ekonomik ve finansal gücü, şehir merkezinde çok sayıda gökdelenin yükselmesini sağlamıştır.

5. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri: Dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın evi olan Dubai, gökdelenleriyle adeta bir turizm ve statü sembolü haline gelmiştir. Finans, ticaret ve turizm sektörlerindeki büyüme, şehrin silüetini hızla değiştirmiştir.

4. Shenzhen, Çin: Hong Kong'un hemen yanında yer alan Shenzhen, son 30 yılda inanılmaz bir hızla büyüyerek bir balıkçı köyünden, dünyanın en büyük teknoloji ve sanayi merkezlerinden birine dönüşmüştür. Bu hızlı büyüme, çok sayıda gökdelen inşaatını da beraberinde getirmiştir.

3. Guangzhou, Çin: Çin'in güneyinde, ticaret ve sanayi merkezi olan Guangzhou, çok sayıda gökdelene ev sahipliği yapar. Hızlı kentleşme ve ekonomik büyüme, şehrin silüetini modern yapılarla doldurmuştur.

2. Hong Kong, Çin: Dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olan Hong Kong, sınırlı coğrafi alanı nedeniyle dikey büyümeye zorlanmıştır. Şehrin her tarafında yüzlerce gökdelen yükselir ve dünyanın en etkileyici silüetlerinden birine sahiptir.

1. Çin'in Shanghai kentinde bulunan gökdelenler: 310'dan fazla Çin'in en kalabalık şehirlerinden biri olan Şanghay, gökdelen sayısında dünya lideridir. Modern mimarisi, finans ve ticaret merkezi olması, şehri dünyanın en etkileyici silüetlerinden birine sahip kılmaktadır.

GÖKDELEN SAYISINI ARTIRAN FAKTÖRLER

Bir şehrin gökdelen sayısının hızla artmasının ardında birçok faktör yatar: