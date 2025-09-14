Menü Kapat
26°
Yaşam
ABD şehirleri bu listede neredeyse yok! İşte dünyada en çok gökdelene sahip şehirler

İnsanlık, tarih boyunca hep daha yükseğe, gökyüzüne daha yakın olmaya çalıştı. Bu tutku, bugün devasa gökdelenlerin yükseldiği metropollerde somutlaşıyor. Gökdelenler, sadece birer mimari harika değil, aynı zamanda bir şehrin ekonomik gücünün, teknolojik vizyonunun ve nüfus yoğunluğunun da birer sembolü. İşte Hong Kong'dan Dubai'ye, New York'tan Shenzhen'e kadar, dünyanın en çok gökdelene sahip 10 şehrini ve bu dikey yükselişin ardındaki sırları mercek altına alıyoruz.

ABD şehirleri bu listede neredeyse yok! İşte dünyada en çok gökdelene sahip şehirler
Bir şehrin silüeti, o şehrin kimliği hakkında en net bilgiyi verir. Yüksek binaların hakim olduğu bir silüet, modernliği, ekonomik canlılığı ve küresel bir merkez olma arzusunu simgeler. Ancak her gökdelen, sadece çelik ve camdan ibaret bir yapı değildir; onlar aynı zamanda bir şehrin hikayesini, onun baskısını ve geleceğe yönelik iddialarını anlatır. Günümüzde dünya genelinde gökdelen inşaatlarında adeta bir yarış yaşanıyor. Şehirler, kendi ekonomilerini ve prestijlerini bu devasa yapılarla göstermeye çalışıyor.

ABD şehirleri bu listede neredeyse yok! İşte dünyada en çok gökdelene sahip şehirler

GÖKDELEN NEDİR?

Gökdelen, teknik olarak "Council on Tall Buildings and Urban Habitat" (CTBUH) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından, yüksekliği 150 metreyi (yaklaşık 492 feet) aşan binalar olarak tanımlanır. Bu tanım, bir binanın "gökdelen" olarak kabul edilmesi için evrensel bir standart oluşturur. Gökdelenler, bir şehri sadece görsel olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal olarak da dönüştüren, karmaşık mühendislik ve mimari projelerdir.

ABD şehirleri bu listede neredeyse yok! İşte dünyada en çok gökdelene sahip şehirler

DÜNYANIN EN ÇOK GÖKDELENE SAHİP 10 ŞEHRİ

CTBUH'nin 2025 yılına ait verilerinden derlenen bilgilere göre, dünya genelinde en çok gökdelene sahip şehirler şöyle sıralanmaktadır:

10. Los Angeles, ABD: Los Angeles, yatay yayılmacı bir şehir olsa da, özellikle şehir merkezinde (Downtown) gökdelen sayısını hızla artırmıştır. Gelişen ekonomisi ve finans merkezi olma çabası, dikey büyüme eğilimini tetiklemektedir.

ABD şehirleri bu listede neredeyse yok! İşte dünyada en çok gökdelene sahip şehirler

9. Kuala Lumpur, Malezya: Güneydoğu Asya'nın finans merkezlerinden biri olan Kuala Lumpur, Petronas Kuleleri gibi ikonik yapılarıyla tanınır. Şehrin ekonomik büyümesi ve modern mimariye olan ilgisi, gökdelen sayısını artırmaktadır.

ABD şehirleri bu listede neredeyse yok! İşte dünyada en çok gökdelene sahip şehirler

8. New York, ABD: Gökdelen denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden olan New York, Manhattan silüetiyle modern kentin sembolüdür. Empire State Binası gibi tarihi yapıların yanı sıra, Hudson Yards ve 1 World Trade Center gibi yeni projelerle dikey büyümesini sürdürmektedir.

ABD şehirleri bu listede neredeyse yok! İşte dünyada en çok gökdelene sahip şehirler

7. Singapur: Küçük bir şehir devleti olan Singapur, sınırlı coğrafi alanı nedeniyle dikey büyümeye zorlanmıştır. Şehir, hem ticari hem de konut amaçlı birçok gökdelene ev sahipliği yapar ve ultra modern bir silüete sahiptir.

ABD şehirleri bu listede neredeyse yok! İşte dünyada en çok gökdelene sahip şehirler

6. Tokyo, Japonya: Dünyanın en büyük metropollerinden Tokyo, deprem riski nedeniyle gökdelen yapımında özel mühendislik çözümleri kullanır. Ekonomik ve finansal gücü, şehir merkezinde çok sayıda gökdelenin yükselmesini sağlamıştır.

ABD şehirleri bu listede neredeyse yok! İşte dünyada en çok gökdelene sahip şehirler

5. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri: Dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın evi olan Dubai, gökdelenleriyle adeta bir turizm ve statü sembolü haline gelmiştir. Finans, ticaret ve turizm sektörlerindeki büyüme, şehrin silüetini hızla değiştirmiştir.

ABD şehirleri bu listede neredeyse yok! İşte dünyada en çok gökdelene sahip şehirler

4. Shenzhen, Çin: Hong Kong'un hemen yanında yer alan Shenzhen, son 30 yılda inanılmaz bir hızla büyüyerek bir balıkçı köyünden, dünyanın en büyük teknoloji ve sanayi merkezlerinden birine dönüşmüştür. Bu hızlı büyüme, çok sayıda gökdelen inşaatını da beraberinde getirmiştir.

ABD şehirleri bu listede neredeyse yok! İşte dünyada en çok gökdelene sahip şehirler

3. Guangzhou, Çin: Çin'in güneyinde, ticaret ve sanayi merkezi olan Guangzhou, çok sayıda gökdelene ev sahipliği yapar. Hızlı kentleşme ve ekonomik büyüme, şehrin silüetini modern yapılarla doldurmuştur.

ABD şehirleri bu listede neredeyse yok! İşte dünyada en çok gökdelene sahip şehirler

2. Hong Kong, Çin: Dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olan Hong Kong, sınırlı coğrafi alanı nedeniyle dikey büyümeye zorlanmıştır. Şehrin her tarafında yüzlerce gökdelen yükselir ve dünyanın en etkileyici silüetlerinden birine sahiptir.

ABD şehirleri bu listede neredeyse yok! İşte dünyada en çok gökdelene sahip şehirler

1. Çin'in Shanghai kentinde bulunan gökdelenler: 310'dan fazla Çin'in en kalabalık şehirlerinden biri olan Şanghay, gökdelen sayısında dünya lideridir. Modern mimarisi, finans ve ticaret merkezi olması, şehri dünyanın en etkileyici silüetlerinden birine sahip kılmaktadır.

ABD şehirleri bu listede neredeyse yok! İşte dünyada en çok gökdelene sahip şehirler

GÖKDELEN SAYISINI ARTIRAN FAKTÖRLER

Bir şehrin gökdelen sayısının hızla artmasının ardında birçok faktör yatar:

  • Sınırlı Alan ve Yüksek Nüfus: Hong Kong gibi coğrafi olarak sınırlı ve nüfus yoğunluğu yüksek şehirler, büyüme ve gelişme için dikey olarak ilerlemek zorunda kalır.
  • Ekonomik Canlılık ve Yatırım: Sanayi, finans ve teknoloji gibi sektörlerdeki hızlı büyüme, gökdelenleri ofis ve konut ihtiyacını karşılayan pratik çözümler haline getirir.
  • Prestij ve Statü: Gökdelenler, bir şehrin küresel arenadaki prestijini ve ekonomik gücünü gösteren statü sembolleridir. Dubai gibi şehirler, bu yapılarla kendilerini dünyaya tanıtmıştır.
  • Teknolojik İnovasyon: Mimarlık ve mühendislikteki gelişmeler, daha güvenli, daha sağlam ve daha yüksek binaların inşa edilmesini mümkün kılar.
ABD şehirleri bu listede neredeyse yok! İşte dünyada en çok gökdelene sahip şehirler
#Ekonomi
#nüfus
#Gökdelen
#Şehir Planlaması
#Mimari
#Teknolojik Inovasyon
#Yaşam
