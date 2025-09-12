Aksaray'da dehşet gecesi! Annesi, kardeşi ve komşusunu vurup intihara kalkıştı

Aksaray'da akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Komşusuyla tartışıp silahına sarılan bir genç dehşet saçtı. Hem komşusu hem de kendi ailesine saldıran şüpheli son kurşunu da kendisine sıktı.

ÖNCE KOMŞUSUNU VURDU

Olay, Hassas Mahallesi 6670 Sokak'ta meydana geldi. 18 yaşındaki Ömer Can T. ile komşusu Kuddisi A. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer T. silahla Kuddisi A'ya ateş edip kaçtı.

ANNESİ VE KARDEŞİNE DE KURŞUN YAĞDIRDI

Ardından elindeki tabancayla evine gelen Ömer Can T. burada da annesi Medine T. (42) ve kardeşi U.T.'yi (10) ateş ederek yaraladı.

EN SON KENDİ KAFASINA SIKTI

Daha sonra tabancayı kafasına dayayan Ömer Can T. kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. 4 kişinin yaralandığı olayda silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3'Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALI

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Can T. annesi Medine T. ve kardeşi U.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri İnceleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemenin ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

BABA KIZININ TEDAVİSİ İÇİN ADANA'YA GİTMİŞ

Öte yandan Ömer Can T.'nin basasının ise kızının tedavisi için Adana ilinde olduğu öğrenildi.

YARALANAN KOMŞU GÖZALTINDA

Polis, Ömer Can T.'nin kolundan yaraladığı komşusu Kuddisi A'yı tedavisinin ardından gözaltına aldı.

"ÇOK EFENDİ BİRİYDİ"

Görgü tanığı komşu Ahmet Acar gazetecilere yaptığı açıklamada, balkonda oturduğu sırada silah sesleri duyduğunu söyledi. Ömer'in çok efendi biri olduğunu ve bunu yaptığına hala inanamadığını belirten Acar, hemen polise ve sağlık görevlilerine haber ettiklerini belirtti.