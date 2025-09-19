Alkollü sürücü ağaca çarptı: Yaralılar var

Hatay'ın Arsuz ilçesinde S.Ş. idaresindeki 31 AGK 27 plakalı otomobil, Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.Y.U. ve A.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü S.Ş'nin 0.58 promil alkollü olduğu tespit edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.