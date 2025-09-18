Kazaya müdahale eden polislere otomobil çarptı: Çok sayıda yaralı var

Niksar'ın Akıncı köyü yakınlarında R.K. idaresindeki otomobil, Niksar istikametine seyir halindeyken virajı alamayarak yolun sol tarafındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki 2 yolcu yaralandı.

MÜDAHELE EDEN POLİS EKİPLERİNE ARAÇ ÇARPTI

Kaza sonrası olay yerine giden polis memurları Y.Y. ve S.E.'nin müdahale ettiği sırada ikinci bir kaza meydana geldi. K.K. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek polis aracına çarptı.

8 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada polis memurları, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 2 yolcu olmak üzere 5 kişi yaralandı. Her iki kazada toplam 8 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.