Ankara'da bazı metro durakları hizmete kapatıldı! Bu güzergahı kullanacaklar dikkat

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu ikinci bir talimata kadar geçici olarak hizmete kapatıldı.

Valilik kararı gereği, istasyonların yolcu iniş ve binişine kapalı olması nedeniyle kepenklerin kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonunu kullanacak yolcularımız, Atatürk Kültür Merkezi-1 İstasyonu üzerinden geçiş sağlayabileceklerdir.

Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'na yolcu iniş ve binişi yapılamamaktadır.

Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına güncel güzergah bilgilerini takip etmeleri önemle rica olunur."

EYLEM NEDENİYLE KISITLAMALAR UYGULANACAK

Hükümet ile memurlar arasındaki zam görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Memur-Sen, kitlesel bir eylem kararı aldı.

Eylem nedeniyle raylı sistemlerde kısıtlamalar uygulanacak.