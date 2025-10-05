Menü Kapat
Ankara'da büyük su kesintisi! 24 saat sürecek: Çok sayıda mahallede sular akmayacak

Ankara'da su çilesi bitmiyor. Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle ve Gölbaşı ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün saat 08.00 itibarıyla başlayan kesinti yarın saat 08.00'a kadar devam edecek. Günlerdir susuz kalan vatandaşlar ise duruma isyan etti. İşte detaylar...

'da günlerdir devam eden su sıkıntısı bir türlü giderilemedi. Yaşanan teknik sorunlar nedeniyle oluşan sorunu büyüdükçe büyüdü. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASKİ) yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle üç ilçede yarın 08.00'den itibaren 24 saat boyunca yapılacağı belirtildi.

Ankara'da büyük su kesintisi! 24 saat sürecek: Çok sayıda mahallede sular akmayacak

ÇOK SAYIDA MAHALLEDE SULAR OLMAYACAK

Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"Çankaya ilçesinde Alacaatlı, Ahmet Taner Kışlalı, Dodurga, Yaşamkent, Konutkent mahalleleri, Çayyolu ve Koru mahallelerinin bir kısmı ile Beytepe ve Üniversiteler mahallelerinin üst kotları. Yenimahalle ilçesinin Yakacık, Memlik, Kuzey Yıldızı ve Kırandağ bölgeleri. Gölbaşı ilçesinin Şafak, Bahçelievler, Seğmenler ve Yurtbeyi mahalleleri."

Ankara'da büyük su kesintisi! 24 saat sürecek: Çok sayıda mahallede sular akmayacak

"4 GÜNDÜR YIKANAMIYORUM"

Su kesinti sebebiyle belediyeyi aradıklarını ifade eden Eker, "Bize suların tekrar geleceğini söylüyorlar. Borularda bir sorun varmış. Tamam sorun olabilir ama bu kadar insanı mağdur edemezler. Bu millet ne yapacak? Durmadan su mu taşıyacağız? Tanker geliyor su bitiyor, biz su alamıyoruz. Ben 4 gündür yıkanamıyorum. Yıkanmak için ne yapayım? Komşuya mı gideyim?" diye konuştu.

Ankara'da büyük su kesintisi! 24 saat sürecek: Çok sayıda mahallede sular akmayacak
