Manisa'da ölümlü kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde önceki gece İzmir-Ankara karayolu Çepnidere Kavşağı'nda İ.E. yönetimindeki otomobil ile İ.D. idaresindeki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan yolcular araçta sıkıştı. Otomobilde bulunan Veysel Okkay olay yerinde can verdi. İki sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Ü.E. ise yaralı olarak kurtarıldı. Okkay dün son yolculuğuna uğurlanırken, feci kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı.