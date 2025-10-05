Menü Kapat
20°
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Galatasaray-Beşiktaş maçında 'kural hatası' iddiası: Derbi tekrar edilebilir

Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında hakem Yasin Kol'un verdiği iki karardan sonra 'kural hatası' tartışması gündeme geldi. Eski hakem Deniz Çoban, Yasin Kol'un kararı nedeniyle maçın tekrar edilebileceğini belirtip son kararı TFF'nin vereceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ile takımları RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev mücadele nefesleri kesti.

Galatasaray-Beşiktaş maçında 'kural hatası' iddiası: Derbi tekrar edilebilir

DERBİDE KAZANAN YOK

Konuk ekip 12. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray'da Davinson Sanchez 34. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişi oynamasına rağmen baskı kuran sarı kırmızılılar aradığı golü 55. dakikada İlkay Gündoğan ile bularak skoru eşitledi. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray-Beşiktaş maçında 'kural hatası' iddiası: Derbi tekrar edilebilir

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDA 'KURAL HATASI' TARTIŞMASI

Ancak derbiye hakem Yasin Kol'un verdiği kararlar damga vurdu. Yasin Kol'un Beşiktaş'ın oyuncu değişikliği yaptığı sırada verdiği 2 karar 'kural hatası' tartışmalarını beraberinde getirdi.

Galatasaray-Beşiktaş maçında 'kural hatası' iddiası: Derbi tekrar edilebilir

Eski hakem Deniz Çoban, beIN SPORTS'ta yaptığı açıklamada maçın tekrar edilebileceğini, son kararın Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) olduğunu söyledi. Deniz Çoban'ın açıklamaları şöyle:

"HAKEM YANLIŞA İMZA ATTI"

“Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı. Osimhen'in sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Oyun hakem atışıyla başladı. 10 saniye falan oyunda kaldı, kenardan uyarı geldi. Beşiktaş takımı oyuncu değiştirecek uyarısı geldi. Hakem oyunu durdurdu. Oyunun devam ettiği durumda bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Hakem oyunu durdurarak bir yanlışa imza attı.

Galatasaray-Beşiktaş maçında 'kural hatası' iddiası: Derbi tekrar edilebilir

"HAKEM İÇİN ÖNEMLİ BİR HATA"

Beşiktaş iki oyuncu değişikliğini hazır ettiği halde birincisi değiştikten sonra hakem oyunu başlatmış olabilir. Hakem için önemli bir hata. Bu neden önemli? Futbol oyun kurallarına ve talimatına göre, her takım 5 oyuncu değiştirebilir, devre arası yapmadığı sürece oyunu 3 defa durdurarak 5 değişiklik yapabilir.

Galatasaray-Beşiktaş maçında 'kural hatası' iddiası: Derbi tekrar edilebilir

"EN FAZLA 3 DEFA DURDURABİLİRKEN 4 KEZ DURDURDU"

2 defa durmuş oldu burada. Beşiktaş, 2 defa daha değişiklik için oyunu durdurdu. Talimatta yazdığı şekliyle en fazla 3 defa durdurabilecekken değişiklik için Beşiktaş, 4 defa durdurmuş oldu. Galatasaray, oyuncu değiştirirken Beşiktaş da yaptı. Bu fark etmiyor. Her iki takım da ayrı ayrı yapmış sayılıyor.

Galatasaray-Beşiktaş maçında 'kural hatası' iddiası: Derbi tekrar edilebilir

"MHK TFF'YE GÖRÜŞ BİLDİRECEK"

Bu durumla ilgili itiraz olursa, bu itiraz TFF'ye yapılacak. İtirazın neticesinde TFF, MHK'den görüş isteyecek. Bir izahat isteyecek. MHK de hakemden ek rapor isteyecektir. Hakem için bu olay nasıl gerçekleşti, hakem neden böyle uygulama yaptı ek raporu MHK'ye verecek. MHK bununla ilgili TFF'ye görüş bildirecek.

Galatasaray-Beşiktaş maçında 'kural hatası' iddiası: Derbi tekrar edilebilir

"DERBİ TEKRAR EDİLEBİLİR"

Buna göre TFF skoru tescil edebilir, oyuncu değişikliği anından itibaren oynatabilir, baştan tekrar oynatabilir. Yetki TFF'dedir. Yasin Kol'un vereceği ek rapor, burada yaşananları aydınlatması açısından çok önemli."

Galatasaray-Beşiktaş maçında 'kural hatası' iddiası: Derbi tekrar edilebilir

"ÇOK BÜYÜK BİR HAKEM HATASI"

Yasin Kol'un oyunu kurallarda belirtilmeyen bir nedenle durdurduğunu söyleyen eski hakem Bahattin Duran ise şu görüşü paylaştı:

Galatasaray-Beşiktaş maçında 'kural hatası' iddiası: Derbi tekrar edilebilir

"Beşiktaş iki değişiklik için vermiş kağıtları. Oyuncu değişecek. Biri değişecek, öbürü girecekken tabela havaya kalkmadı, Cengiz Ünder oyuna giremiyor. 4. hakem tabelayı ayarlamaya çalışırken Beşiktaş kulübesi itiraza kalktı. 4. hakem cihazında 'bip'e basıp 'başlatma, başlatma, başlatma' dedi. Başlatma dediği anda da 13-14 saniye net şekilde geçti. Hakem oyunu kurallarda belirtilmeyen nedenlerden ötürü durdurdu. Oyuncu değişikliği için durdurmadı. Bu çok çok büyük bir hakem hatası."

