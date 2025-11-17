Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! 35 bin eurosunu çalan gaspçıları ezerek öldüren Ukraynalı turistin cezası belli oldu!

10 Kasım 2023’de yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, yerleşik Ukraynalı turist Dymitro Chaban, aracıyla bekleme yaptığı esnada plakası olmayan motosiklet ile gelen Murat O. ve Elnur B. isimli şüpheliler, iddiaya göre, silahı gösterip aracın camını açmasını istedi. Dymitro Chaban ise bunu reddedince silahın kabzasıyla camı kıran şüpheliler, arabanın içerisinde bulunan çantayı vermesini istedi. Ukraynalı turistin çantayı vermemesi üzerine ise şüpheliler aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra çantayı alıp motosikletle kaçtı.

GASPÇILARI EZDİ!

Şüphelileri takibe başlayan Ukraynalı turist 300 metre sonra motosiklete çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Murat O. ve Elnur B.'’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet tabanca ve bir boş kovan ele geçirdi.

35 BİN EURO ÇIKTI

Ukraynalı turist gözaltına alınırken, iki şahsın cenazesi ise morga kaldırıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahısların gasp ettiği çantada 35 bin euro olduğu öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ DAHA TESPİT EDİLDİ

2 şüpheliye aracıyla çarparak ölümlerine neden olduğu için gözaltına alınan Dymitro Chaban ile hayatını kaybeden gasp şüphelileriyle bağlantısı olduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, gasp anı ve Ukraynalı turistin motosikletli gasp şüphelilerini takip edip aracıyla çarpması güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde 2 şüphelinin aracıyla bekleyen Ukraynalı turistin yanına gelmeleri, şüphelilerden birinin tabancayla camını kırması ve ardından silah zoruyla çantayı alıp kaçtıkları görüldü. Görüntünün devamında gasp şüphelileri motosiklete binip olay yerinden kaçarken, arkalarından takip eden Ukraynalı turistin aracıyla motosiklete çarpması yer aldı.

25 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Davanın karar duruşması Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşti. Mahkeme heyeti iki kişinin ölümüne sebep olan Ukrayna uyruklu Dymitro Chaban için haksız tahrik indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezası verdi.