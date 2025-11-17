Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! 35 bin eurosunu çalan gaspçıları ezerek öldüren Ukraynalı turistin cezası belli oldu!

Antalya'da kendisinden silah zoruyla 35 bin eurosunu alan gaspçıların peşine düşüp abasıyla ezerek öldüren Ukraynalı turist Dymitro Chaban için mahkeme heyeti haksız tahrik indirimiyle 25 yıl hapis cezası verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 15:37

10 Kasım 2023’de yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. ’nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, yerleşik Ukraynalı Dymitro Chaban, aracıyla bekleme yaptığı esnada plakası olmayan motosiklet ile gelen Murat O. ve Elnur B. isimli şüpheliler, iddiaya göre, silahı gösterip aracın camını açmasını istedi. Dymitro Chaban ise bunu reddedince silahın kabzasıyla camı kıran şüpheliler, arabanın içerisinde bulunan çantayı vermesini istedi. Ukraynalı turistin çantayı vermemesi üzerine ise şüpheliler aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra çantayı alıp motosikletle kaçtı.

Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! 35 bin eurosunu çalan gaspçıları ezerek öldüren Ukraynalı turistin cezası belli oldu!

GASPÇILARI EZDİ!

Şüphelileri takibe başlayan Ukraynalı turist 300 metre sonra motosiklete çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Murat O. ve Elnur B.'’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet tabanca ve bir boş kovan ele geçirdi.

Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! 35 bin eurosunu çalan gaspçıları ezerek öldüren Ukraynalı turistin cezası belli oldu!

35 BİN EURO ÇIKTI

Ukraynalı turist gözaltına alınırken, iki şahsın cenazesi ise morga kaldırıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahısların ettiği çantada 35 bin euro olduğu öğrenildi.

Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! 35 bin eurosunu çalan gaspçıları ezerek öldüren Ukraynalı turistin cezası belli oldu!

1 ŞÜPHELİ DAHA TESPİT EDİLDİ

2 şüpheliye aracıyla çarparak ölümlerine neden olduğu için gözaltına alınan Dymitro Chaban ile hayatını kaybeden gasp şüphelileriyle bağlantısı olduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.

Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! 35 bin eurosunu çalan gaspçıları ezerek öldüren Ukraynalı turistin cezası belli oldu!

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, gasp anı ve Ukraynalı turistin motosikletli gasp şüphelilerini takip edip aracıyla çarpması güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde 2 şüphelinin aracıyla bekleyen Ukraynalı turistin yanına gelmeleri, şüphelilerden birinin tabancayla camını kırması ve ardından silah zoruyla çantayı alıp kaçtıkları görüldü. Görüntünün devamında gasp şüphelileri motosiklete binip olay yerinden kaçarken, arkalarından takip eden Ukraynalı turistin aracıyla motosiklete çarpması yer aldı.

Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! 35 bin eurosunu çalan gaspçıları ezerek öldüren Ukraynalı turistin cezası belli oldu!

25 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Davanın karar duruşması Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşti. Mahkeme heyeti iki kişinin ölümüne sebep olan uyruklu Dymitro Chaban için haksız tahrik indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezası verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ukraynalı turist, iki gaspçıyı öldürmüştü: Olayın kamera görüntüler ortaya çıktı
Ukraynalı turistin acı sonu! Eşi şoka girdi
ETİKETLER
#ukrayna
#silahlı saldırı
#ölüm
#turist
#gasp
#Alanya
#motor
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.