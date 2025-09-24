Antalya'da feci ölüm! 35 metre yükseklikteki falezlerden denize düştü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi öğle saatlerinde feci bir olay yaşandı. Kayalık alandan bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bot ve dalgıç adamlar sevk edildi.

Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, denizde hareketsiz yatan kişiyi bota alarak Antalya Yat Limanı'na getirdi. Burada sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde üzerinden Kadir Orhanlı (31) adına kimlik çıkan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ve Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli noktalarında düşme neticesi yaralar bulunan Orhanlı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.