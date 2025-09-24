Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Özel düzenek hazırlayıp girdiği evde umduğunu bulamadı! Evi gören aile şaşkına döndü

İstanbul'da ilginç hırsızlık girişiminde hırsız evi talan etti istediğini bulamayınca bir çift ayakkabıyı çalıp gitti. Ev sahibi eve gelince gördüğü manzara karşısında şaşkına dönerken hırsızın eve girebilmek için hazırladığı düzenek pes dedirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 13:25

'de demirlerle iki bina arasına düzenek kuran , camdan içeri girerek evi darmadağın etti. İçeride aradığı şeyi bulamayan hırsız, bina içerisinde dolaşarak bir çift ayakkabı çaldı. Sesleri fark edince bina boşluğuna saklanan hırsızın o anları da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Özel düzenek hazırlayıp girdiği evde umduğunu bulamadı! Evi gören aile şaşkına döndü

HIRSIZLIK YAPABİLMEK İÇİN DÜZENEK KURDU

Atatürk Mahallesi’nde iddiaya göre inşaat alanından demirleri alan bir şüpheli yapmak için gireceği binanın boşluğuna kurduğu düzenekle camdan daireye girdi. Evi dağıtan şüpheli aradığını bulamayınca dışarıya çıktı.

Özel düzenek hazırlayıp girdiği evde umduğunu bulamadı! Evi gören aile şaşkına döndü

TALAN ETTİĞİ EVDE BİR ŞEY BULAMAYINCA AYAKKABI ÇALDI

Binadaki bir çift ayakkabıyı aldıktan sonra kapının açılma sesini duyunca boşluğa saklandı. Bir süre sonra binadan çıkan şüphelinin bina içerisindeki hareketleri tarafından görüntülendi. Polis ekipleri olayla alakalı çalışma başlattı.

Özel düzenek hazırlayıp girdiği evde umduğunu bulamadı! Evi gören aile şaşkına döndü

DAİREYİ GÖREN EV SAHİBİ ŞAŞKINA UĞRADI!

Ev sahibi Mevlan Başak, yaşadıkları olayın ardından şüphelinin yakalanmasını istediklerini belirterek, "Kapıyı açıp içeri girdiğimizde camın önüne inşaat kalası koymuşlardı. İçerisi bayağı dağınıktı. Çocuk, bisikletle gelip kendini memur yerine koymuş gibi içeri girmiş. Bizim bir kaybımız yok ama komşumuzun ayakkabılarını çalmış. Bu da sonuçta bir maddi zarardır. Hırsızı bulmak istiyoruz. Kameralarda görüntüler mevcut, inceleyip polise teslim edeceğiz. Özel araçlarımızda da değerli eşyalarımız var. Yarın öbür gün daha büyük kayıplar yaşanabilir" dedi. Şüphelinin bina girişlerinde birkaç kez dolaştığı ve ses duyduğunda alt kata saklandığı da kameralara yansıdı.

Özel düzenek hazırlayıp girdiği evde umduğunu bulamadı! Evi gören aile şaşkına döndü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da AVM baskını! Hırsız çocuğun akrabaları mağazaya işte böyle saldırdı
Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt'a hırsızlık şoku! Eve gelince neye uğradıklarını şaşırdılar
ETİKETLER
#hırsızlık
#arnavutköy
#güvenlik kamerası
#hırsız
#Inşaat Demirleri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.