Özel düzenek hazırlayıp girdiği evde umduğunu bulamadı! Evi gören aile şaşkına döndü

Arnavutköy'de demirlerle iki bina arasına düzenek kuran hırsız, camdan içeri girerek evi darmadağın etti. İçeride aradığı şeyi bulamayan hırsız, bina içerisinde dolaşarak bir çift ayakkabı çaldı. Sesleri fark edince bina boşluğuna saklanan hırsızın o anları da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

HIRSIZLIK YAPABİLMEK İÇİN DÜZENEK KURDU

Atatürk Mahallesi’nde iddiaya göre inşaat alanından demirleri alan bir şüpheli hırsızlık yapmak için gireceği binanın boşluğuna kurduğu düzenekle camdan daireye girdi. Evi dağıtan şüpheli aradığını bulamayınca dışarıya çıktı.

TALAN ETTİĞİ EVDE BİR ŞEY BULAMAYINCA AYAKKABI ÇALDI

Binadaki bir çift ayakkabıyı aldıktan sonra kapının açılma sesini duyunca boşluğa saklandı. Bir süre sonra binadan çıkan şüphelinin bina içerisindeki hareketleri güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis ekipleri olayla alakalı çalışma başlattı.

DAİREYİ GÖREN EV SAHİBİ ŞAŞKINA UĞRADI!

Ev sahibi Mevlan Başak, yaşadıkları olayın ardından şüphelinin yakalanmasını istediklerini belirterek, "Kapıyı açıp içeri girdiğimizde camın önüne inşaat kalası koymuşlardı. İçerisi bayağı dağınıktı. Çocuk, bisikletle gelip kendini memur yerine koymuş gibi içeri girmiş. Bizim bir kaybımız yok ama komşumuzun ayakkabılarını çalmış. Bu da sonuçta bir maddi zarardır. Hırsızı bulmak istiyoruz. Kameralarda görüntüler mevcut, inceleyip polise teslim edeceğiz. Özel araçlarımızda da değerli eşyalarımız var. Yarın öbür gün daha büyük kayıplar yaşanabilir" dedi. Şüphelinin bina girişlerinde birkaç kez dolaştığı ve ses duyduğunda alt kata saklandığı da kameralara yansıdı.