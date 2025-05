Aparttaki gizli kamera skandalında yeni gelişme! Şikayetçi sayısı artıyor! Mide bulandıran detaylar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan apart dairede yaşanan gizli kamera skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Üçlü prizin içine yerleştirdiği kameralarla çok sayıda kişinin mahrem kaydeden apart işletmecisi hakkında şikayetçi sayısı 6’ya yükseldi. Öte yandan kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat F.'nin kiralık ilanlarında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı.

Denizli'de bir apart dairede yaşanan üçlü prize saklanan kamera skandalı Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Olayla ilgili apart sahibi 48 yaşındaki Murat F. tutuklanırken yerleştirilen kameralarla birçok kişinin mahrem görüntülerini canlı olarak izleyip kayıt altına aldığı itiraf etti. Olayın ardından apart sahibinden şikayetçi sayısı 6'ya yükseldi.



İLANLARDA ÖZELLİKLE KIZ ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALMIŞ

Emniyetteki ifadesinde fantezi amacıyla gizli kameraları yerleştirdiğini söyleyen Murat F., yaşanılan durum nedeniyle utandığını ifade etti. Kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat F.'nin kiralık ilanlarında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı. Murat F.'ye ait apart dairesinin camında yer alan kiralık apart ilanında özellikle "kız öğrenciye" diye belirtmesi dikkat çekti. Sosyal medyada Murat F.'den şikayetçi olunması için birçok kişi tarafından çağrı yapıldı.

ŞİKAYETÇİ SAYISI 6’YA YÜKSELDİ

Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa F.’nin oğlu H.B.F.’nin (20) de ifadesine başvuruldu. H.B.F., ifadesinde gizli kameralardan haberinin olmadığını, kendisinin de gizli kameralı apart dairelerini zaman zaman kullandığını söylediği öğrenildi. Murat F.’den şikayetçi mağdur sayısı ise 6’ya yükseldi. Görüntüleri inceleyen ekiplerin mağdurları tespit edilerek Murat F.’den şikayetçi olup, olmayacaklarının sorulacağı öğrenildi.