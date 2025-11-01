Araçlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Kaza anları kamerada

Karaman’da meydana gelen kazada Adnan Ç. idaresindeki otomobil ile İbrahim G. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarak karşı şeritteki hafif ticari araca çarptı. Diğer araç ise kaldırıma çıkarak bir iş yerine ve park halindeki araca çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İbrahim G. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Takla atan aracı vatandaşlar ittirerek düzeltirken, araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.