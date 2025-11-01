Bursa'da dehşete düşüren kaza! Alev aldı, akaryakıt istasyonuna devrildi

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada yürekler ağıza geldi. 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet, başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerden biri alev alarak akaryakıt istasyonuna devrildi.



FACİADAN DÖNÜLDÜ

Alevleri fark eden akaryakıt istasyonu çalışanı, yangın tüpüyle hızla müdahale ederek faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan iki genç sürücü, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Korku dolu anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.