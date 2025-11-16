Ava giderken avlandı! Yaşlı adam domuz avında hastanelik oldu

İnebolu ilçesi Karaca Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda domuz avına çıkan 74 yaşındaki Ali G. Av sırasında bir vatandaşın silahından çıkan kurşunla kazara vurularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Göğsünden vurulan Ali G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.