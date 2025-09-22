Menü Kapat
TGRT Haber
 Banu İriç

Ayder Yaylası yolu 3 gün sonra ulaşıma açıldı

Bakan Uraloğlu, şiddetli yağışlardan oluşan sel nedeniyle 3 gündür kapalı olan Ayder Yaylası yolundaki son durumu açıkladı. Karadeniz turizminin gözde merkezlerinden Ayder'de ciddi hasarlar sonrası çalışmalar sürüyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
20:22
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
20:25

'de 20 Eylül gecesi şiddetli yağışlar sonrasında oluşan ve seller nedeniyle ulaşıma kapanan Çamlıhemşin-Ayder Karayolu, 3. gününde ulaşıma açıldı.

Ayder Yaylası yolu 3 gün sonra ulaşıma açıldı

AYDER YAYLASI'NDA SON DURUM İNCELEMESİ

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ulaşıma açılan yoldan geçerek 'na çıktı. Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda inceleme yapan bakanlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ayder Yaylası yolu 3 gün sonra ulaşıma açıldı

8 NOKTADA CİDDİ HASAR VAR

Bölgede zarar ve hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Cuma günü başlayan yağmur ve onun oluşturduğu hasarları nedeniyle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de belli bölgeler ciddi şekilde etkilendi. Birçok yerde işi kolaylamış, ulaşımı sağlamıştık. sağlanamayan hem ana arterler hem de köy yollarımız vardı. İkizdere ve Kaptanpaşa yolunda ulaşım sağlamıştık. Bugün de Çamlıhemşin-Ayder arasında ulaşımı sağlamış olduk. 8 noktada çok ciddi hasarlar oluştu. Onlardan geçişi verdik ve bugünden itibaren de Çamlıhemşin'den minibüs ve binek araçlarla gitmek isteyenlerin Ayder'den tahliyelerini sağlamış olacağız. Bundan sonra iş makinelerinin çalışması için kontrollü bir geçiş sağlayacağız. Bugün buraya 98 sorti yapıldı ve 98 yerli ve yabancı insanımızı buradan tahliye ettik. Dün de 20 civarında vatandaşımızı tahliye etmiştik. Yani aciliyet arz eden, çok önemli programları olanları buradan tahliye etmiş olduk ama şu an itibarıyla gidişleri tamamen serbest hale getirmiş oluyoruz. Dünden itibaren kurmuş olduğumuz hasar ve zarar tespit komisyonlarımız da işe başladı. Onlar da bütün vatandaşlarımızın hasar ve zarar tespitlerini yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.

