Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ayı Okan isminin nerden geldiği ortaya çıktı! MR görüntüleri gündem olmuştu

Buzlu meyve yediği için mide rahatsızlığı geçiren ayı Okan yapılan işlemlerin ardından taburcu edildi. Tomografisi çekilen 200 kiloluk ayının son sağlık durumu Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu tarafından açıklandı. Memişoğlu, "Okan'ın tomografi sonuçları tertemiz çıktı" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 16:48

"Okan" isimli ayı, Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı meyve yediği için fenalaşan ayı Okan, hemen tedavi altına alındı. Tomografi çekilen ayının görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, sağlık durumu da çok merak edildi. Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, ayı Okan'ın sağlık durumu ve rehabilitasyon merkezindeki süreçler hakkında açıklamalarda bulundu.

Ayı Okan isminin nerden geldiği ortaya çıktı! MR görüntüleri gündem olmuştu

"OKAN'IN TOMOGRAFİ SONUÇLARI TERTEMİZ ÇIKTI"

Burak Memişoğlu, ayı Okan'ın tomografi sonuçlarının temiz çıktığını belirterek, "Ayımız Okan mide ağrısı ve karnında sancı şikayetiyle götürüldü. Çekmeköy Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimimiz Okan'ın mide bölgesine tampon yaptığında karnındaki hassasiyeti hemen fark etti. Burada midesinde herhangi bir kitle olup olmadığını görebilmek için kendisine tomografi çekildi. Ama tomografi sonuçları tertemiz çıktı, ayrıca kan sayımına bakıldı ve onda da bir problem çıkmadı. Şu anda bir sıkıntısı yok; gayet evcil, keyfi yerinde, biraz sonra havuza girip serinleyecek" şeklinde konuştu.

Ayı Okan isminin nerden geldiği ortaya çıktı! MR görüntüleri gündem olmuştu

İSMİNİN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Memişoğlu, ayının isminin ortaya çıkış hikayesinden de bahsederek, sosyal medyadan çok fazla pozitif yorum aldıklarını dile getirdi. Memişoğlu,
"3 yıl önce burada işe yeni başlayan personelimiz yine hastaneye gittiklerinde ayımızın ismini bilmediği için o an alelacele "Ben kendi ismimi verdim, adı Okan" deyince ayımızın ismi Okan olarak kayıtlara geçti. Tabii bu olay sonrasında vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımız özellikle kendilerinin de tomografi randevusu beklediklerini ve ayının onlardan daha şanslı olduğunu söylemiş. Böyle sevimli yorumlar alıyoruz" dedi.

Ayı Okan isminin nerden geldiği ortaya çıktı! MR görüntüleri gündem olmuştu

"OKAN SON İKİ GÜNDÜR SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURUYOR"

Burak Memişoğlu, Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvan bakım ve tedavilerinin özenli ve titizlikle yapıldığını belirtti. Ayı Okan'ın fazla meyve tüketmesiyle birlikte hastanelik olması ve ortaya gülümseten görüntüler çıkmasıyla ilgili olarak ise Memeişoğlu, "Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezi olarak doğasında yaralanmış ve tedaviye muhtaç türlerin tedavilerine titizlikle devam ediyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz de çok memnun. Özellikle çocuklarımızın zarar vermeyen türleri yakından tanımasından çok memnunuz. Ama tabii Okan son iki gündür sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Kendisi çok iştahlı ama fazla yemek yemesinden ya da soğuk meyve tüketmesinden dolayı hastanelik olduğunu düşünenler olmuş. Ama aslında sebep bunlar değil, tamamen karnında bir sancı olduğundan dolayı. Zaten burada veteriner ve biyologlarımız, hayvan dostlarımızın yemek gramajlarını ayarlıyorlar; yukarı ya da aşağı miktar değişmez. Okan şimdi mevsimsel olarak meyve ve sebze tüketiyor, kışın da palamut balığı ve bal tüketiyor" ifadelerine yer verdi.

Ayı Okan isminin nerden geldiği ortaya çıktı! MR görüntüleri gündem olmuştu
