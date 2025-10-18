Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Bakan Uraloğlu duyurdu! Antalya'nın şehir içi trafiğine nefes aldıracak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşaklarının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Uraloğlu; "Günlük 95 bin 500 aracın geçtiği Kepezüstü Kavşağı'nda bekleme sürelerini tamamen ortadan kaldırdık" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 16:44

'da yeni kavşak açılışları gerçekleştirildi. Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşaklarının açılışını gerçekleştirmek üzere Antalya' ya gelen Abdulkadir Uraloğlu açıklamada bulundu. Uraloğlu "Bu projeler sadece birer ulaşım yatırımı değil, Antalya'nın turizmine, ticaretine ve günlük yaşamına nefes aldıracak birer kalkınma hamlesidir" dedi .

"ANTALYA'YA HER ZAMAN ESERLE GELDİK"

Antalya'ya daha önce de önemli ulaşım projeleri kazandırdıklarını hatırlatan Uraloğlu; En son geldiğimizde Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelini atmış, yat turizminin yeni merkezi olacak Demre Yat Limanı'nın açılışını gerçekleştirmiştik. Antalya'ya her zaman hizmetle, eserle, bereketle geliyoruz. Bugün de bu güzel şehre Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları'nın açılışını yapmak için geldik. Buradaki törenimizin ardından Elmalı'ya geçerek Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı-Avlanbeli kesiminin açılışını yapacak, Avlanbeli-Finike kesiminin de temelini atacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Antalya'nın şehir içi trafiğine nefes aldıracak'

"ANTALYA'NIN POTANSİYELİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Antalya'nın sadece turizmiyle değil, tarımı ve ticaretiyle de Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yol medeniyettir' vizyonuyla Antalya'nın bu eşsiz potansiyelini daha da güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Son 23 yılda Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 241 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını söyleyen Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreden 761 kilometreye, BSK kaplamalı yol uzunluğunu ise 123 kilometreden bin 101 kilometreye çıkardıklarını hatırlattı. Antalya Batı Çevre Yolu, Phaselis Tüneli, Demirkapı Tüneli ve Antalya Havalimanı'nın kapasite artışı gibi çok sayıda dev projeyi hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, Antalya'nın artık sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da ulaşım ağında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Antalya'nın şehir içi trafiğine nefes aldıracak'


"KASIM 2024'TE BAŞLAYAN ÇALIŞMALAR BUGÜN TAMAMLANDI"

Kent içi trafiği rahatlatacak dört önemli kavşağın yapımına Kasım 2024'te başladıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bugün bu projelerden ikisini tamamlayarak hizmete sunduklarını söyledi. Uraloğlu, "Antalya Havalimanı ile Antalya'nın batısını birbirine bağlayan güzergahta yer alan Sanayi, Uncalı, Duraliler ve Kepezüstü kavşaklarının yapımına Kasım 2024'te başlamıştık. Bugün bunlardan Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşaklarımızın açılışını gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Antalya'nın şehir içi trafiğine nefes aldıracak'

"DUR-KALK OLMADAN KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞI"

Kepezüstü Kavşağı'nın 5 ana aksın kesişim noktasında 332 metre uzunluğunda köprüsüyle inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, Sanayi Kavşağı'nın ise şehir merkezini Batı Çevre Yolu'na bağlayan 360 metrelik aks üzerinde tamamlandığını belirterek, "Kepezüstü Kavşağı'nda sinyalizasyon sistemini devre dışı bırakarak dur-kalk olmadan kesintisiz trafik akışı sağladık. Günlük 95 bin 500 aracın geçtiği bu noktada bekleme sürelerini tamamen ortadan kaldırdık. Sanayi Farklı Seviyeli Kavşağı ise günlük 58 bin 500 araç geçişiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yükünü rahatlattı." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Antalya'nın şehir içi trafiğine nefes aldıracak'


"BU ŞEHRİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Projelerin sadece ulaşımı değil çevreyi de olumlu etkilediğini söyleyen Uraloğlu, Kepezüstü ve Sanayi Kavşakları sayesinde zamandan 1 milyar 561 milyon lira, akaryakıttan 148 milyon lira olmak üzere yılda toplam 1 milyar 709 milyon lira tasarruf sağlanacağını, karbon salınımının da 638 ton azaltılacağını belirterek, "Kavşaklar sadece ulaşım projesi değil, Antalya'nın turizmine, ticaretine ve günlük yaşamına nefes aldıracak birer kalkınma hamlesidir. Antalya'nın kalbine giden yolları açarken bizler de sevgi, hizmet ve kararlılıkla bu güzel şehri geleceğe taşıyacağız" diyen Uraloğlu, projelerin hayata geçmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'nin üçüncü melodili yol uygulaması
ETİKETLER
#antalya
#ulaştırma ve altyapı bakanı
#Kavşak Açılışı
#Ulaşım Yatırımı
#Kalkınma Hamlesi
#Antalya-alanya Otoyolu
#Demre Yat Limanı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.