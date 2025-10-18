Menü Kapat
Hava Durumu
18°
 Bengü Sarıkuş

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'nin üçüncü melodili yol uygulaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon-Maçka Devlet Yolu'nun 29-31 kilometreleri arasındaki Su Kenarı mevkisinde sürücülerin, sabit hızla gittiklerinde "Ceddin Deden" melodisini duyacaklarını söyledi.

ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünce uygulanan melodili yol projesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Melodili yol projesiyle keyifli bir sürüş deneyimi sunduklarını belirten Uraloğlu, "Türkiye'nin üçüncü melodili yol uygulamasını 'da hayata geçirdik. Trabzon-Maçka Devlet Yolu'nun 29-31 kilometreleri arasındaki Su Kenarı mevkisinde sürücüler sabit hızla gittiğinde 'Ceddin Deden' melodisini duyacak." dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'nin üçüncü melodili yol uygulaması

Uraloğlu, müzikli yolu ilk - Devlet Yolu'nun 21. kilometresinde, ardından Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar Çıkışı 37. kilometresinde uygulamaya başladıklarını ifade ederek "Hayata geçirdiğimiz ilk iki uygulamada da Mozart'ın 'Türk Marşı' çalıyor." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'nin üçüncü melodili yol uygulaması

100 KİLOMETRE SABİT HIZLA SEYRETTİĞİNDE ÇIKAN TİTREŞİM VE SESLER MELODİYE DÖNÜŞÜYOR

Melodili yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğine işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyor. Melodili yol uygulamasının en iyi sonuca ulaşması için yolun düz olduğu, üstyapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor."

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'nin üçüncü melodili yol uygulaması

Bakan Uraloğlu, melodili yol uygulamasının kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılmasının önem arz ettiğini de sözlerine ekledi.

