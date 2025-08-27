Menü Kapat
Balıkesir'deki şiddetli deprem sonrası bölgede korkunç değişim! Tamamen yok oldular

Balıkesir'de 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları durmadan devam ederken uzmanlardan korkutan açıklama geldi. Uzmanlar yaptıkları değerlendirmelerin sonuçlarını paylaştı. Depremin ardından su kaynaklarının yer değiştirdiği belirlendi. Bazı su kaynakları kururken, bazı bölgelerde de yeni termal kaynaklar ortaya çıktı. İşte detaylar...

'in ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki bölgede büyük korkuya neden oldu. Yaşanan şiddetli depremin ardından kent ve çevre iller beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Artçıların büyüklüğü 4.8'e kadar dayanırken, uzman isimlerden de ürküten bir açıklama geldi. Depremin etkilerini sahada inceleyen Bilim insanı Ali İlksen Demirözer, depremin ardından bölgede yaşanan değişime dikkat çekti. Su kaynaklarının yer değiştirdiğini belirten Demirözer, "bazı bölgelerde ise yeni kaynakların oluştuğunu gözlemliyoruz" dedi.

Balıkesir'deki şiddetli deprem sonrası bölgede korkunç değişim! Tamamen yok oldular

"YERALTI SULARI KARIŞTI"

Demirözer, depremin odak noktasının yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirterek, "Bu tür depremleri sığ deprem kategorisinde değerlendiriyoruz. Yüzeye yakın bir noktada gerçekleştiği için hem yeraltı sularını hem de yeryüzünü etkiledi. Saha çalışmalarında önemli verilere ulaştıklarını söyleyen Demirözer, özellikle Ilıca Mahallesi ve Emendere Köyü çevresindeki jeotermal kaynaklarda debi artışı gözlemlediklerini ifade etti. Demirözer, "Aynı zamanda jeotermal kaynakların içine yeraltı sularının da karıştığını tespit ettik" şeklinde konuştu.

Balıkesir'deki şiddetli deprem sonrası bölgede korkunç değişim! Tamamen yok oldular

BAZI SU KAYNAKLARI KURUDU

Depremin ardından su kaynaklarında farklı etkiler görüldüğünü dile getiren Demirözer, "Bazı su kaynaklarında debi artışı, bazılarında azalma, bazı noktalarda tamamen kuruma, bazı bölgelerde ise yeni kaynakların oluştuğunu gözlemliyoruz" dedi. Deprem sonrası su kaynaklarında bulanıklık meydana geldiğini belirten Demirözer, "Artçı sarsıntılarla birlikte bu bulanıklık gözlemleniyor. Ancak yaklaşık 2-2,5 aylık süreçte bulanıklığın azalmasını ve kaynakların eski seyrine dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'deki şiddetli deprem sonrası bölgede korkunç değişim! Tamamen yok oldular

"BÜYÜK DEPREM YAŞANMAZSA NORMALE DÖNER"

Deprem sonrası fay kırıklarının da gözlemlendiğini belirten Demirözer, özellikle Alakır, Kozlu, İbirler, Orman İçi, Sinan Dede ve Aktaş kırsal mahallelerinin fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlattı. Bu bölgelerde su kaynaklarının farklı şekillerde etkilendiğini aktardı. Demirözer, açıklamasının sonunda, "Artçı sarsıntıların yaklaşık iki ay içinde azalmasını öngörüyoruz. Yeni ve büyük bir deprem yaşanmaması halinde bölgemizdeki doğal su kaynakları eski rutin düzenine dönecektir" dedi.

Balıkesir'deki şiddetli deprem sonrası bölgede korkunç değişim! Tamamen yok oldular
#deprem
#balıkesir
#Sındırgı
#Yeraltı Suyu
#Su Kaynakları
#Jeotermal Kaynaklar
#Yaşam
