Balıkesir'de artçı depremler normal mi, ne zaman bitecek? Jeoloji Mühendisi artçıların süresi hakkında konuştu

Balıkesir'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki sarsıntı endişeli günler yaşamaya neden oldu. 10 Ağustos'tan beri Balıkesir neredeyse her gün sallanıyor. Artçı depremlerin biteceği zamanı araştıranlar için Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, değerlendirmede bulundu.

BALIKESİR'DE ARTÇI DEPREMLER NORMAL Mİ?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir'de 10 Ağustos günü 6,1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı sarsıntı anından sonra yaklaşık 2 haftadır artçılar sürüyor. Normal sürece göre daha fazla artçı deprem yaşanması vatandaşı korkuturken Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, değerlendirmede bulundu.

Aykan, artçıların bir süre daha devam edeceğini belirtirken uzun sürebileceğini ekledi. Deprem hareketliliğinin doğuya doğru kaymakta olduğunu söyleyen isim Gelenbe Fayı'nın da küçük ölçekte depremler üretmeye başladığını söyledi. Aysun Aykan, Balıkesir'de yaşananlar için "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. 4 ve 5.1 büyüklüklerinde artçı depremlerin olması normal. Daha çok deprem fırtınasına benziyor. Bu büyüklüklerde depremler, uzun bir süre daha devam edecektir. Depremler, Sındırgı Fayı'nın olduğu bir bölgede devam ediyor. Sındırgı Fayı'nın batı kısmında, kuzey güney doğrultulu, Gelenbe Fayı var. Gelenbe Fayı'nda 2019'da kuzey ucunda 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti ve uzun süre artçılar devam etmişti. Şu anki deprem aktivitesinin doğuya doğru ilerlemiş olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

BALIKESİR'DE BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Neredeyse her gün sallantı yaşanan Balıkesir'de artçıların bir süre daha devam edeceği söylenirken Aysun Aykan, "Belli zamanlarda bir deprem fırtınası şeklinde gelişiyor. Depremlerin hemen yakınındaki faya transferi sonucunda, Gelenbe Fayı'nda da küçük ölçekte depremler meydana geliyor. Depremlerin transferi devam ederse Balıkesir'de yeni depremler gelişebilir" ifadelerini kullanarak dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

BALIKESİR'DE ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK?

2025 yılında 10 Ağustos günü yaşanan sarsıntı sonrasında uzman isimler tek tek değerlendirmelerde bulundu. Meydana gelen büyük sarsıntılar sonrası bölgelerde yaklaşık 2-3 haftalık artçı süreci yaşanıyor. Marmara Denizi'ndeki sarsıntı sonrasında da bir süre orta şiddetli depremler yaşanmıştı. Balıkesir'deki deprem sonrasında da artçıların birkaç hafta daha sürmesi öngörülüyor.