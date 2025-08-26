Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Balıkesir'de artçı depremler normal mi, ne zaman bitecek? Jeoloji Mühendisi artçıların süresi hakkında konuştu

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçılar halen devam ediyor. Gün içerisinde sık sık 3 civarında artçı sarsıntı yaşanması vatandaşı tedirgin etti. Binlerce kişi Balıkesir'de artçıların normal olup olmadığına dair araştırmalara başlarken uzman isim açıklamada bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 13:35

'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki sarsıntı endişeli günler yaşamaya neden oldu. 10 Ağustos'tan beri Balıkesir neredeyse her gün sallanıyor. Artçı depremlerin biteceği zamanı araştıranlar için Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, değerlendirmede bulundu.

BALIKESİR'DE ARTÇI DEPREMLER NORMAL Mİ?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir'de 10 Ağustos günü 6,1 büyüklüğünde yaşandı. Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı sarsıntı anından sonra yaklaşık 2 haftadır artçılar sürüyor. Normal sürece göre daha fazla artçı deprem yaşanması vatandaşı korkuturken Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, değerlendirmede bulundu.

Balıkesir'de artçı depremler normal mi, ne zaman bitecek? Jeoloji Mühendisi artçıların süresi hakkında konuştu

Aykan, artçıların bir süre daha devam edeceğini belirtirken uzun sürebileceğini ekledi. Deprem hareketliliğinin doğuya doğru kaymakta olduğunu söyleyen isim Gelenbe Fayı'nın da küçük ölçekte depremler üretmeye başladığını söyledi. Aysun Aykan, Balıkesir'de yaşananlar için "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. 4 ve 5.1 büyüklüklerinde artçı depremlerin olması normal. Daha çok deprem fırtınasına benziyor. Bu büyüklüklerde depremler, uzun bir süre daha devam edecektir. Depremler, Sındırgı Fayı'nın olduğu bir bölgede devam ediyor. Sındırgı Fayı'nın batı kısmında, kuzey güney doğrultulu, Gelenbe Fayı var. Gelenbe Fayı'nda 2019'da kuzey ucunda 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti ve uzun süre artçılar devam etmişti. Şu anki deprem aktivitesinin doğuya doğru ilerlemiş olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de artçı depremler normal mi, ne zaman bitecek? Jeoloji Mühendisi artçıların süresi hakkında konuştu

BALIKESİR'DE BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Neredeyse her gün sallantı yaşanan Balıkesir'de artçıların bir süre daha devam edeceği söylenirken Aysun Aykan, "Belli zamanlarda bir deprem fırtınası şeklinde gelişiyor. Depremlerin hemen yakınındaki faya transferi sonucunda, Gelenbe Fayı'nda da küçük ölçekte depremler meydana geliyor. Depremlerin transferi devam ederse Balıkesir'de yeni depremler gelişebilir" ifadelerini kullanarak dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Balıkesir'de artçı depremler normal mi, ne zaman bitecek? Jeoloji Mühendisi artçıların süresi hakkında konuştu

BALIKESİR'DE ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK?

2025 yılında 10 Ağustos günü yaşanan sarsıntı sonrasında uzman isimler tek tek değerlendirmelerde bulundu. Meydana gelen büyük sarsıntılar sonrası bölgelerde yaklaşık 2-3 haftalık artçı süreci yaşanıyor. Marmara Denizi'ndeki sarsıntı sonrasında da bir süre orta şiddetli depremler yaşanmıştı. Balıkesir'deki deprem sonrasında da artçıların birkaç hafta daha sürmesi öngörülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Balıkesir depremi ne zaman oldu?
Balıkesir Sındırgı depremi, 10 Ağustos günü 6,1 büyüklüğünde meydana geldi. Sarsıntı sonrasında artçılar halen devam etmekte.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'de artçılar sürüyor: Gece yarısı peş peşe deprem
Bursa deprem bölgesi mi, deprem bekleniyor mu? Bursa fay hattı haritası
ETİKETLER
#deprem
#balıkesir
#artçı depremler
#Aysun Aykan
#Gelenbe Fayı
#Sındırgı Fayı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.