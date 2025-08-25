Menü Kapat
Ünlü profesörden Sındırgı için endişe veren deprem tespiti! 'Olağan değil' diyerek uyardı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde arka arkaya yaşanan depremler, vatandaşlarda büyük tedirginlik yarattı. En büyüğü 4,8 olan sarsıntıları değerlendiren Prof. Dr. Okan Tüysüz, yaşananların sıradan bir artçı süreci olmadığını vurgulayarak "Deprem fırtınası" uyarısı yaptı.

Ünlü profesörden Sındırgı için endişe veren deprem tespiti! 'Olağan değil' diyerek uyardı
'in ilçesi dün akşam saatlerinde peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. İlk olarak saat 21.58'de 4,8 büyüklüğünde kaydedildi. Kısa süre sonra 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı. Depremler Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde de hissedilirken, bölge halkı geceyi endişeyle geçirdi.

Ünlü profesörden Sındırgı için endişe veren deprem tespiti! 'Olağan değil' diyerek uyardı

"2 SAATTE 31 DEPREM OLDU"

Yaşanan sarsıntıları değerlendiren Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Sındırgı'da bugün 20.00-22.15 arası olan 31 adet deprem oldu. Sınırlı bir bölgede iç içe geliştiği olaylardır. Batı Anadolu'da fayların kesiştiği bölgelerde sıkça görülür, haftalarca hatta daha uzun sürer, bir süre sonra sönümlenir. Genellikle yıkıcı boyuta ulaşmazlar. Volkanik bölgelerde de görülürler" ifadelerini kullandı.

Ünlü profesörden Sındırgı için endişe veren deprem tespiti! 'Olağan değil' diyerek uyardı
"ARTÇI DEĞİL DEPREM FIRTINASI"

Yeraltında olağan dışı bir hareketlilik olduğuna dikkat çeken Tüysüz, "Bunun nedenini yapılacak araştırmalar sonucunda öğrenebileceğiz. Mevcut durum olağan bir etkinliğinden çok bir deprem fırtınasını anımsatıyor. Deprem fırtınaları çok sayıda ve farklı büyüklüklerdeki depremlerin olağan koşullarda deprem artçıları düşen blok tarafında (Sındırgı için Sındırgı'nın kuzeyinde) yoğunlaşır ve bunlar faya boyunca veya yakınında olurlar. Sındırgı artçıları ise yükselen blok tarafında ve geniş bir alanda yoğunlaşıyor, bu olağan bir durum değil" dedi.

Ünlü profesörden Sındırgı için endişe veren deprem tespiti! 'Olağan değil' diyerek uyardı
SÜREKLİLİK UYARISI

Sındırgı'da yaşanan hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Tüysüz, "Sındırgı daha uzun süre 4-5 büyüklüğüne varan depremlerle sallanacak gibi duruyor. Yöre halkına sabırlar diliyorum. Evlerdeki hasar durumunu özellikle 4 üstü depremler sonrasında yakından takip edin, hasar varsa girmeyin" uyarısında bulundu.

