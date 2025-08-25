Şener Üşümezsoy bu defa ürküttü! Balıkesir depremi sonrası o faya işaret etti: 6,5'a varan sarsıntılar olabilir

Balıkesir 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1'lik depremin ardından sallanmaya devam ediyor. Bölgedeki fazla sayıda artçılar vatandaşları tedirgin ederken 24 Ağustos akşamı 5.0 büyüklüğündeki en büyük artçı kayıtlara geçti. Hemen arkasından gelen 4.0 üzeri iki sarsıntı sonrası gözler bilim insanlarına çevrildi.

BÖLGEDE ARTÇI DEPREMLER SÜRECEK

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı Habertürk yayınında bölgedeki sarsıntıların normal seyrinde devam edeceğine işaret ederken bir başka faya dikkatleri çekti. Simav'daki fayı hatırlatan Üşümezsoy 6,5'a varan deprem riskinin olabileceğini söyledi.

SİMAV'DA DEPREM RİSKİ

Üşümezsoy bu depremin Sındırgı'dan dolayı tetiklenmesinin mümkün olmadığını müstakil olarak harekete geçebilecek bir fay olacağını şu sözlerle aktardı:

"2011'de Simav'da deprem olmuştu. Simav Dağı'nda fay düzlemi çok aktif. Simav'da kırılma yetersizdi. Fay düzlemi duruyor. 2011'de deprem olduğunda oradaydım. Doğuda Simav Dağı uzun vadede kırılma yapabilir. Simav'da böyle bir potansiyel var. Sındırgı'dan tetiklenecek bir olay değil, Simav'ın kendi enerjisi. Önümüzdeki dönem böyle bir stres var. Simav'daki fay uzunluğu 40 kilometre. İki ayrı fay halinde kırılabilir. "