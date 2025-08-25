Menü Kapat
Avatar
Editor
 Banu İriç

Şener Üşümezsoy bu defa ürküttü! Balıkesir depremi sonrası o faya işaret etti: 6,5'a varan sarsıntılar olabilir

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'de peş peşe meydana gelen 4.0 üzeri depremler sonrası bölge üzerine çarpıcı değerlendirmeler yaptı. İstanbul depremi konusunda insanları rahatlatan Üşümezsoy bu defa başka bir şehri işaret ederek ürküttü. Bölgede 6,5'a varan depremler görülebileceğini söyledi.

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
25.08.2025
02:46
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
02:51

10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1'lik depremin ardından sallanmaya devam ediyor. Bölgedeki fazla sayıda artçılar vatandaşları tedirgin ederken 24 Ağustos akşamı 5.0 büyüklüğündeki en büyük artçı kayıtlara geçti. Hemen arkasından gelen 4.0 üzeri iki sarsıntı sonrası gözler bilim insanlarına çevrildi.

Şener Üşümezsoy bu defa ürküttü! Balıkesir depremi sonrası o faya işaret etti: 6,5'a varan sarsıntılar olabilir

BÖLGEDE ARTÇI DEPREMLER SÜRECEK

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı Habertürk yayınında bölgedeki sarsıntıların normal seyrinde devam edeceğine işaret ederken bir başka faya dikkatleri çekti. 'daki fayı hatırlatan Üşümezsoy 6,5'a varan riskinin olabileceğini söyledi.

Şener Üşümezsoy bu defa ürküttü! Balıkesir depremi sonrası o faya işaret etti: 6,5'a varan sarsıntılar olabilir

SİMAV'DA DEPREM RİSKİ

Üşümezsoy bu depremin Sındırgı'dan dolayı tetiklenmesinin mümkün olmadığını müstakil olarak harekete geçebilecek bir olacağını şu sözlerle aktardı:

"2011'de Simav'da deprem olmuştu. Simav Dağı'nda fay düzlemi çok aktif. Simav'da kırılma yetersizdi. Fay düzlemi duruyor. 2011'de deprem olduğunda oradaydım. Doğuda Simav Dağı uzun vadede kırılma yapabilir. Simav'da böyle bir potansiyel var. Sındırgı'dan tetiklenecek bir olay değil, Simav'ın kendi enerjisi. Önümüzdeki dönem böyle bir stres var. Simav'daki fay uzunluğu 40 kilometre. İki ayrı fay halinde kırılabilir. "

#deprem
#balıkesir
#deprem riski
#fay
#Simav
#Artçı Sıkıntı
#Gündem
