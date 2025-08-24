Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Balıkesir Sındırgı'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi saat 21.58'de kaydedilen sarsıntının derinliğini 12.6 kilometre olarak ölçtü. AFAD'ın 4.8 olarak ölçtüğü deprem sonrası 4.2 ve 4.5 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar da kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada saha tarama çalışmalarının başladığını bildirdi.

Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu
24.08.2025
24.08.2025
10 Ağustos 2025'te 6.1'lik depremle sarsılan 'da bir sarsıntı daha kaydedildi. saat 21.58'de 5.0 büyüklüğünde bir meydana geldiğini bildirdi.

Rasathane derinliğini 12.6 kilometre olarak ölçtüğü depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () da veri paylaştı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1959693704194568313

AFAD 4.8 OLARAK DUYURDU

AFAD, Sındırgı'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. Kurumun ölçtüğü sarsıntı derinliği ise 7.0 kilometre olarak bildirildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1959696601913430183

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: DERHAL SAHA TARAMALARI BAŞLADI

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yaparak, bölgede saha tarama çalışmalarının başladığını bildirdi. Yerlika'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Ayrıntılar geliyor...

