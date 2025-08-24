Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

10 Ağustos 2025'te 6.1'lik depremle sarsılan Balıkesir Sındırgı'da bir sarsıntı daha kaydedildi. Kandilli Rasathanesi saat 21.58'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Rasathane derinliğini 12.6 kilometre olarak ölçtüğü depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da veri paylaştı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1959693704194568313

AFAD 4.8 OLARAK DUYURDU

AFAD, Sındırgı'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. Kurumun ölçtüğü sarsıntı derinliği ise 7.0 kilometre olarak bildirildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1959696601913430183

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: DERHAL SAHA TARAMALARI BAŞLADI

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yaparak, bölgede saha tarama çalışmalarının başladığını bildirdi. Yerlika'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Ayrıntılar geliyor...