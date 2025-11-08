Bakan Bayraktar: "Lüks konut doğalgaz desteği dar gelirlilere aktarılacak"

Türkiye'nin madende hala net ithalatçı olmasına rağmen dünyanın 7. büyük maden zenginliğine sahip olduğunu belirten Bakan Bayraktar, tüm ülkenin maden sahası olduğu eleştirilerine şöyle yanıt verdi:

"Yaklaşık 97 bin ruhsatın iptalini sağladık. Sadece 8 bin ruhsat var, Türkiye genelinde kazı yapılan ocak alanı ise sadece binde 1, yani 783 kilometrekare."

Bayraktar, ayrıca altın madenciliğinde devlet hakkının yüzde 25'e çıkarıldığını, kurumlar vergisiyle birlikte devlete ödenecek toplam payın neredeyse yüzde 31,25'e ulaştığını vurguladı.

HEDEF: 10 YILDA 80 MİLYAR DOLAR YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMI

Enerji sektörünün siyaset üstü bir alan olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji hedeflerini açıkladı:

İkame: Bu yıl güneşten ve rüzgardan üretilen elektrikle 11 milyar dolarlık doğal gaz ikame edildi.

Kurulu Güç: Bu sene 8 bin 500 megavatın üzerinde yeni kurulu güç sisteme eklenecek.

Yatırım: Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 80 milyar dolarlık bir yatırımla güneş ve rüzgar yatırımları yapılacak.

SOSYAL DESTEKTE YENİ MODEL SİNYALİ

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz sübvansiyonları konusunda yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirterek, desteklerin hedef kitleye ulaşması gerektiğini ifade etti:

"Bugün yalıda oturan, villada oturan, bahçesini aydınlatan, havuzunu ısıtan kişinin elektrik bedelini, doğal gaz bedelini neden hep beraber ödüyoruz? Gelir üzerinden gelir grubuna göre vatandaşlar tespit edilip, üst düzey gelirde olanları bu destek grubundan çıkarılabilir."

Bayraktar, ihtiyaç sahibi vatandaşların Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak bu desteklerden faydalanmaya devam edebileceğini, hedefin 20 milyar doları bulan desteğin daha dar gelirli vatandaşlara verilmesi olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'NİN NÜKLEER VE LGN HEDEFLERİ

Nükleer enerjinin iklim hedeflerine ulaşmada önemli olduğunu belirten Bakan Bayraktar, Akkuyu'nun yapımına devam edileceğini ve nükleer enerji yatırımı yapmayan gelişmiş ülke eleştirilerinin doğru olmadığını söyledi.

LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) konusunda ise Türkiye'nin gazlaştırma tesisinin kapasitesini 5 katına çıkardıklarını ve ABD'den alınan LNG'nin Türkmen gazından sonra en ucuz ikinci gaz olduğunun altını çizdi.

NADİR TOPRAK ELEMENTİNDE İLK 5 HEDEFİ

Beylikova'da 694 milyon ton nadir toprak elementi tespit edildiğini hatırlatan Bayraktar, “Nadir toprak elementleri konusunda biz ülke olarak dünyanın ilk beş ülkesi arasına gireceğiz” dedi. Karadeniz'deki sondaj çalışmaları için de “2026'da Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz ve yine Batı'da 6 tane yeni keşif amaçlı sondaj kuyusu açacağız” müjdesini verdi.