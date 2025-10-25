Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Bayraktar duyurdu: Enerji bağımsızlığımıza güç katıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye Petrolleri (TPAO) Ar-Ge Merkezi’ne ilişkin bir video paylaşarak "Petrol ve doğal gaz jeolojisi ve teknolojileri alanında, Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu analizleri en yüksek standartlarda yerli imkânlarla gerçekleştiriyoruz. Rezervuarların dilini çözüyor, enerji bağımsızlığımıza güç katıyoruz" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 13:01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar devam ederken Petrolleri () Merkezi de kuyulardan çıkarılan ve doğal gazın analizinde önemli bir görev üstleniyor. Sahadan gelen örnekler, ilk olarak TPAO Ar-Ge Merkezi’nde analiz ediliyor ve keşfin kapısını aralıyor.

Bakan Bayraktar duyurdu: Enerji bağımsızlığımıza güç katıyoruz

Türkiye’nin kamu sermayeli ilk AR-GE Merkezi olarak faaliyetlerini yürüten TPAO Ar-Ge Merkezi, enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir rol üstleniyor. Yerli petrol ve üretimi için arama ve sondaj çalışmaları sürerken kuyudan gelen örnekler, ilk olarak bu merkezde inceleniyor.

YERLİ MÜHENDİSLİK, İLERİ TEKNOLOJİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından TPAO Ar-Ge Merkezi’ne ilişkin bir video paylaşarak "Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle yürüdüğümüz bu yolda, TPAO Ar-Ge Merkezimiz petrol ve doğal gaz keşiflerinde kritik bir rol üstleniyor. Petrol ve doğal gaz jeolojisi ve teknolojileri alanında, Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu analizleri en yüksek standartlarda yerli imkânlarla gerçekleştiriyoruz. Rezervuarların dilini çözüyor, enerji bağımsızlığımıza güç katıyoruz. Yerli mühendislik, ileri teknoloji, güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar duyurdu: Enerji bağımsızlığımıza güç katıyoruz

"TÜM ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİYOR"

TPAO Ar-Ge Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren TPAO Ar-Ge Merkezi Daire Başkan Yardımcısı Aksel Tuğba Türkecan ise, petrol jeolojisi ve petrol teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan tüm analizleri ve teknik çalışmaları TPAO Ar-Ge Merkezi’nde en yüksek teknolojiyle hayata geçirdiklerini söyledi. Türkecan, "Birçok dev petrol şirketi kendi analizlerini dışarıdan danışmanlık hizmeti olarak alıyor ama biz ihtiyacımız olan tüm analizleri, merkezimizde gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi Candan Kızılırmak da, "Merkez olarak, yerin yüzlerce hatta binlerce metre derinliklerinde bulunan rezervuarların dilini anlamaya çalışıyoruz. Yerin derinliklerinden gelen bu kayaç, petrol, su ve gaz numunelerini, dünya çapında kullanılan cihazlar ve akredite yöntemlerle analiz ederek yer altının karakterizasyonunu sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Bayraktar duyurdu: Enerji bağımsızlığımıza güç katıyoruz

Jeoloji Mühendisi Hasan Çağlar Üstün ise numunelere yapılan analizlerin bazılarının sadece TPAO Ar-Ge Merkezi’nde yapılabildiğine dikkat çekerek "Bu da bizi, bu alanda tek adres haline getiriyor" diye konuştu.

Bakan Bayraktar duyurdu: Enerji bağımsızlığımıza güç katıyoruz

SİMÜLASYON İLE UZMAN EĞİTİMİ

TPAO Ar-Ge Merkezi, bünyesinde barındırdığı Kuyu Kontrolü Eğitim Merkezi ile de sondaj güvenliğini artıracak olan nitelikli uzmanlar yetiştiriyor. Eğitim merkezinde, gerçeğe yakın şartlarda eğitim imkânı sunan bir simülatör de kullanılıyor. Böylece, alınan teorik eğitim de pratiğe dönüştürülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı
Altın fiyatları artık düşmeyecek algısı! İslam Memiş 'ucuz kardeşim' dedi ve rakam verdi
ETİKETLER
#Türkiye
#petrol
#tpao
#ar-ge
#doğal gaz
#Enerji Bağımsızlığı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.