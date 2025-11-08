Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Tunus'ta siyasi kriz tırmanıyor Eski Meclis Başkanı Gannuşi açlık grevine başladı

Tunus’ta Nahda Hareketi’nin lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, “devlet güvenliğine karşı komplo kurma” suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan Ulusal Kurtuluş Cephesi üyesi Cevher bin Mübarek ile dayanışma amacıyla açlık grevine başladığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tunus'ta siyasi kriz tırmanıyor Eski Meclis Başkanı Gannuşi açlık grevine başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 02:38
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 02:38

Gannuşi'nin savunma heyetinden yapılan açıklamada, Nahda Hareketi liderinin, ’ta bağımsızlık ve özgürlük için 29 Ekim'den bu yana açlık grevinde olan Cevher bin Mübarek'e destek olmak için bu eyleme başladığı aktarıldı.

Tunus'ta siyasi kriz tırmanıyor Eski Meclis Başkanı Gannuşi açlık grevine başladı

Tunus’taki siyasi aktivistlerin de bin Mübarek ile dayanışma amacıyla açlık grevine başladıkları belirtildi. Cumhuriyet Partisi Sözcüsü Visam es-Sağir, “İfade özgürlüğünden tutuklananların serbest bırakılmasını talep etmek ve Cevher bin Mübarek ile dayanışma göstermek amacıyla Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İssam eş-Şabbi cezaevinde açlık grevine başladı” dedi.

Tunus'ta siyasi kriz tırmanıyor Eski Meclis Başkanı Gannuşi açlık grevine başladı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ENDİŞELİ

Cevher bin Mübarek’in 29 Ekim’de açlık grevine başlamasının ardından Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, bin Mübarek’in sağlığı konusunda “derin endişe” duyduğunu belirtmişti. Bin Mübarek’in babası İzzeddin bin Mübarek el-Hazeki de oğlunun sağlık durumunun oldukça kötüleştiğini, ancak moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Tunus'ta siyasi kriz tırmanıyor Eski Meclis Başkanı Gannuşi açlık grevine başladı

Tunus’ta 2023’te başlayan operasyonlarla aralarında Raşid el-Gannuşi’nin de bulunduğu onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist ve iş insanı “devlet güvenliğine komplo kurmak” suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor. Muhalif kesim bu durumu “sindirme operasyonu” olarak niteliyor. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise gözaltıların “devletin güvenliğine karşı komplo kurma” ve “ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar”dan dolayı yapıldığını savunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'i eleştiren kişiye idam cezası
Tunus’tan Gazze’ye gitmeyi planlayan “Mağrip Direniş Konvoyu” yola çıktı
ETİKETLER
#Tunus
#açlık grevi
#Cevher Bin Mübarek
#Siyasi Aktivist
#Nahda Hareketi
#Uluslararası Af Örgütü
#Kays Said
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.