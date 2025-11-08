Tunus'ta siyasi kriz tırmanıyor Eski Meclis Başkanı Gannuşi açlık grevine başladı

Gannuşi'nin savunma heyetinden yapılan açıklamada, Nahda Hareketi liderinin, Tunus’ta bağımsızlık ve özgürlük için 29 Ekim'den bu yana açlık grevinde olan Cevher bin Mübarek'e destek olmak için bu eyleme başladığı aktarıldı.

Tunus’taki siyasi aktivistlerin de bin Mübarek ile dayanışma amacıyla açlık grevine başladıkları belirtildi. Cumhuriyet Partisi Sözcüsü Visam es-Sağir, “İfade özgürlüğünden tutuklananların serbest bırakılmasını talep etmek ve Cevher bin Mübarek ile dayanışma göstermek amacıyla Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İssam eş-Şabbi cezaevinde açlık grevine başladı” dedi.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ENDİŞELİ

Cevher bin Mübarek’in 29 Ekim’de açlık grevine başlamasının ardından Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, bin Mübarek’in sağlığı konusunda “derin endişe” duyduğunu belirtmişti. Bin Mübarek’in babası İzzeddin bin Mübarek el-Hazeki de oğlunun sağlık durumunun oldukça kötüleştiğini, ancak moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Tunus’ta 2023’te başlayan operasyonlarla aralarında Raşid el-Gannuşi’nin de bulunduğu onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist ve iş insanı “devlet güvenliğine komplo kurmak” suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor. Muhalif kesim bu durumu “sindirme operasyonu” olarak niteliyor. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise gözaltıların “devletin güvenliğine karşı komplo kurma” ve “ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar”dan dolayı yapıldığını savunuyor.